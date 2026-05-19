Sheinbaum exige reciprocidad a EU en extradiciones; Velasco defiende revisión

El gobierno federal cerró filas en defensa de su manejo de las extradiciones con Estados Unidos y rechazó las críticas por solicitar información complementaria en algunos procesos. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la relación con Washington debe regirse por reciprocidad, mientras el canciller Roberto Velasco argumentó que el procedimiento tiene base legal en el tratado bilateral y en la legislación mexicana.

"¿Qué pide siempre Estados Unidos a México? Cooperación. Lo mínimo que nosotros pedimos es reciprocidad. México ha presentado 269 solicitudes de extradición desde 2018 y no nos han entregado a ninguno de los reclamados, incluso en casos graves vinculados con delincuencia organizada, corrupción y Ayotzinapa".

La mandataria cuestionó que Washington reclame cooperación expedita mientras mantiene sin resolución expedientes relacionados con exfuncionarios, delincuencia organizada y casos como Ayotzinapa.

Revisiones exhaustivas

"Es una relación recíproca entre dos países y, si Estados Unidos aplica revisiones exhaustivas antes de resolver solicitudes mexicanas, nuestro gobierno también tiene el derecho y la obligación de revisar con el mismo rigor cualquier petición de extradición que involucre a ciudadanos mexicanos", declaró.

El funcionario precisó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) también se apoya en el artículo 17 de la Ley de Extradición Internacional. Foto: Presidencia ❮ ❯

Velasco explicó que el artículo 12 del tratado de extradición entre México y Estados Unidos permite pedir elementos adicionales durante distintas fases del proceso, en conjunto con el artículo 11 sobre detención provisional.

Añadió que, en el caso de ciudadanos mexicanos requeridos por autoridades estadounidenses, el artículo 9 establece que la entrega no es obligatoria, sino una facultad discrecional del Estado requerido, lo que obliga a una revisión exhaustiva antes de cualquier decisión.

Necesario acreditar existencia de orden de aprehensión

El funcionario precisó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) también se apoya en el artículo 17 de la Ley de Extradición Internacional, que exige identificar con claridad el delito imputado y acreditar la existencia de una orden de aprehensión cuando se solicitan medidas precautorias.

El funcionario precisó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) también se apoya en el artículo 17 de la Ley de Extradición Internacional. Foto: Presidencia ❮ ❯

Bajo ese criterio, afirmó que México no puede procesar solicitudes con descripciones vagas o genéricas sin requerir precisiones previas.

¿Cuántas solicitudes de extradición hay ante Estados Unidos?

Señaló que entre el 1 de enero de 2018 y el 13 de mayo de 2026 México promovió 269 solicitudes de extradición ante Estados Unidos. De ese total, 36 fueron rechazadas y 233 siguen pendientes, sin que hasta ahora se haya concretado la entrega de ninguna persona reclamada por el Estado mexicano.

De acuerdo con el desglose oficial, 183 expedientes pendientes corresponden a solicitudes formales de extradición y 50 a peticiones de detención provisional con fines de extradición. Velasco añadió que, en 47 de esos 50 casos, el gobierno estadounidense exigió información complementaria, lo que, según su argumento, demuestra que el intercambio de requerimientos adicionales es una práctica habitual y no una anomalía diplomática.