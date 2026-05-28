Farmacéuticas anuncian inversión de 21 mil millones en México

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una bolsa de inversión superior a 21 mil millones de pesos por parte de empresas farmacéuticas instaladas en México, en una apuesta del gobierno federal para fortalecer la producción nacional de medicamentos, vacunas y dispositivos médicos.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, sostuvo que el objetivo es consolidar capacidad industrial propia y ampliar el acceso a medicinas fabricadas en el país.

Las inversiones incluyen ampliaciones de plantas, producción de insulinas, medicamentos biotecnológicos, vacunas y desarrollo de investigación clínica. La estadounidense Abbott anunció 3 mil 500 millones de pesos para una nueva instalación en Querétaro enfocada en dispositivos médicos cardíacos y la creación de mil 200 empleos hacia 2030.

Inversión cercana a mil millones de pesos en manufactura local

Bristol Myers Squibb informó una inversión cercana a mil millones de pesos para manufactura local e investigación clínica. "México y su excepcional talento científico lo convierten en un polo estratégico para la investigación y el desarrollo clínico", afirmó Oswaldo Bernal, director de la firma en el país.

Avanza el Plan México. Presentamos inversiones de la industria farmacéutica por más de 21 mil millones de pesos. https://t.co/r0FDVDQfmd — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 28, 2026

El bloque de inversión mexicana estuvo encabezado por Grupo Neolpharma, que comprometió 700 millones de pesos para producir materias primas farmacéuticas en Toluca, y por Kener, que elevó a más de 10 mil 500 millones de pesos su plan total de expansión con nuevas plantas de biotecnología, hemoderivados e inyectables. "La soberanía farmacéutica no es una aspiración lejana, es una necesidad estratégica", afirmó Federico Prince, director de la compañía.

Insulina suficiente para cubrir demanda del país

También participaron Opella, con una inversión de 2 mil 300 millones de pesos para ampliar su planta en Ocoyoacac; Liomont, que anunció más de 4 mil millones para nuevas plantas de vacunas, biofármacos y ARN mensajero; y Sanofi, que planteó construir una planta de insulinas capaz de cubrir la demanda nacional. Bayer informó avances en proyectos previamente anunciados y nuevos estudios clínicos en instituciones públicas y privadas del país.

El anuncio ocurre mientras el gobierno federal impulsa el llamado Plan México para sustituir importaciones y ampliar producción nacional en sectores estratégicos. La administración de Sheinbaum busca convertir a la industria farmacéutica en uno de los ejes industriales de su sexenio, en medio de tensiones globales por cadenas de suministro y acceso a medicamentos. La apuesta oficial ahora depende de que los proyectos se traduzcan en producción real, capacidad tecnológica y abasto sostenido para el sistema público de salud.