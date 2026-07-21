¿Cómo cayó "El Mayo" Zambada? FBI revela el nombre del operativo que culminó con su captura

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) identifica la captura de Ismael "el Mayo" Zambada como parte de la "Operation Air Kings", un operativo que, según un panel exhibido por la propia agencia, fue ejecutado por agentes de esa dependencia y culminó con la detención del fundador del Cártel de Sinaloa y de Joaquín Guzmán López.

Detalles confirmados de la operación y detenciones

La existencia del letrero fue difundida por el periodista Keegan Hamilton, de Los Angeles Times, quien publicó en X fotografías de la exhibición donde también se encuentra el avión utilizado en el traslado de Zambada a Estados Unidos.

El texto del panel señala que el 25 de julio de 2024 un asistente especial a cargo y un agente supervisor del FBI "ejecutaron exitosamente una detención altamente compleja, secreta y audaz de dos de los fugitivos más buscados del mundo".

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Añade que la "Operation Air Kings" puso fin a las cuatro décadas de liderazgo de Ismael "El Mayo" Zambada García al frente del Cártel de Sinaloa.

El documento también indica que durante la operación fue detenido Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán Loera, y precisa que ambos arrestos ocurrieron en el Aeropuerto Internacional del Condado de Doña Ana, en Santa Teresa, Nuevo México, con apoyo de agentes de la oficina del FBI en El Paso y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Reacciones oficiales y narrativa institucional

La descripción exhibida por el FBI adquiere relevancia porque, desde la llegada de Zambada a territorio estadounidense, el gobierno de Estados Unidos ha sostenido que no tuvo conocimiento previo del presunto secuestro del capo ni participó en esa acción.

Esa postura fue reiterada por el ex embajador Ken Salazar en sus próximas memorias, según otro adelanto publicado por Hamilton. Además, el acuerdo de culpabilidad de Joaquín Guzmán López establece que el gobierno estadounidense "no solicitó, indujo, autorizó, aprobó ni toleró" el secuestro de Zambada.

Aunque el panel no afirma que el FBI participó en el presunto secuestro ocurrido en México, sí presenta oficialmente la captura como una operación ejecutada por la agencia estadounidense bajo el nombre de "Operation Air Kings", una denominación que no había sido difundida durante el proceso judicial y que aporta nuevos elementos a la narrativa institucional sobre uno de los casos más controvertidos de la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Hamilton también difundió un fragmento de las próximas memorias del ex embajador Ken Salazar, quien afirma que informó al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador que Estados Unidos "no tenía conocimiento previo de esta sustracción", en línea con la posición oficial de Washington.

Al mismo tiempo, el periodista recordó que el acuerdo de culpabilidad de Joaquín Guzmán López establece que el gobierno estadounidense "no solicitó, indujo, autorizó, aprobó ni toleró" el secuestro de Zambada, además de precisar que ni Joaquín ni Ovidio Guzmán López obtendrán beneficios judiciales por ese hecho.

La narrativa presentada por el FBI en la exhibición, según Hamilton, abre un nuevo frente de interpretación sobre uno de los episodios más controvertidos de la cooperación entre México y Estados Unidos.