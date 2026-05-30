Felipe Calderón defiende a Maru Campos; advierte que México hay un Estado autoritario

Felipe Calderón Hinojosa, ex presidente de México reapareció en un evento organizado por el Partido Acción Nacional (PAN) en favor de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos y acusó que el actual gobierno ha emprendido una persecución política en su contra.

Calderón Hinojosa afirmó que Maru Campos enfrenta una injusticia porque Morena está usando el poder para perseguir a sus adversarios.

"Cuando se usa el poder para perseguir adversarios, todos los ciudadanos estamos amenazados y todos debemos decir ¡basta ya" al poder autoritario", comentó.

Desde Expo Chihuahua, Calderón detalló que aceptó sumarse al encuentro porque considera que Campos enfrenta una situación similar a la que él ha vivido en los últimos años, desde que Andrés Manuel López Obrador llegó al poder.

En su discurso, Calderón también reiteró que Maru Campos no está sola y advirtió a los mexicanos que el país se enfrenta a un Estado autoritario.

"Me preocupa que en México se está construyendo hoy un Estado autoritario, un Estado autoritario que sólo podrá detenerse con la fuerza organizada de los ciudadanos", comentó.

Acusó que hay un deterioro de las instituciones democráticas que fueron construidas durante décadas.

@FelipeCalderon reapareció en #Chihuahua y lanzó duras críticas contra el gobierno de @Claudiashein.



Durante un acto de apoyo a la gobernadora @MaruCampos_G, el expresidente aseguró que "se está construyendo un Estado autoritario". Además, afirmó: "Tú, Maru, has defendido a... pic.twitter.com/HtqbnuTtNC — Ovaciones (@ovaciones) May 30, 2026

¿Qué pasó con Maru Campos?

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se encuentra en el centro de una disputa legal y política tras ser llamada a comparecer por la Fiscalía General de la República (FGR) en calidad de testigo.

El citatorio surgió a raíz de un operativo estatal en el que se desmanteló un narcolaboratorio, evento que involucró la participación de agentes extranjeros y sobre el cual la FGR investiga la cadena de mando.

Desde entonces han pasado los siguientes eventos: