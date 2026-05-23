FGR también cita a Rocha Moya y los 9 acusados por EU a comparecer

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que también llamó a comparecer al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a los otras otra nueve personas acusadas por las autoridades de Estados Unidos por presuntamente tener nexos con el crimen organizado.

"En el marco de las diligencias relativas a la indagatoria aperturada con motivo de la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York de los Estados Unidos de América, relacionada con 10 ciudadanos mexicanos del estado de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia, se da a conocer a la opinión pública que, entre otras acciones, dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad". detalló en un comunicado

Lo anterior, luego que se dio a conocer que la FGR habría citado a Maru Campos a comparecer por la participación de agentes de Estados Unidos en un operativo en Chihuahua.

En el mismo comunicado, la FGR señaló que con estas acciones se refuerza su compromiso con la justicia mexicana.

¿Quiénes son los 10 ex funcionarios acusados por EU?