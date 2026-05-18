FGR llama a militares por narcolaboratorio en Chihuahua

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional ya fueron llamados a declarar por la Fiscalía General de la República (FGR) dentro de las investigaciones relacionadas con el narcolaboratorio para la producción de drogas sintéticas localizado en el municipio de Morelos, Chihuahua, donde murieron dos elementos de la Central Intelligence Agency (CIA).

De acuerdo con Ulises Lara López, vocero de la FGR, las comparecencias forman parte de la indagatoria iniciada por posibles delitos relacionados con ejercicio ilícito de atribuciones y asuntos de seguridad nacional, mientras continúan las diligencias ministeriales y periciales en torno al caso.

El también Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes señaló que las investigaciones buscan esclarecer si existieron irregularidades en las actuaciones posteriores al hallazgo del inmueble utilizado para la elaboración de narcóticos sintéticos.

Detalles sobre la investigación y resguardo del narcolaboratorio

Indicó que la investigación sobre el narcolaboratorio está a cargo de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), por conducto de la Fiscalía Federal en Chihuahua, y precisó que el sitio permanece bajo resguardo de fuerzas federales.

Añadió que continúan los trabajos de embalaje y traslado de las sustancias químicas aseguradas para su posterior destrucción, conforme a los protocolos establecidos.

Informó que la FGR realiza diligencias para identificar a las personas propietarias, posesionarias o usufructuarias del inmueble donde operaba el narcolaboratorio, así como a posibles empresas proveedoras relacionadas con las actividades ilícitas desarrolladas en el lugar.

#EnVivo Mensaje a medios del Dr. @UlisesLaraLopez, Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de esta Fiscalía, con relación a la investigaciones sobre los hechos derivados de la instalación clandestina de un laboratorio para la producción de drogas... — FGR México (@FGRMexico) May 18, 2026

Lara López indicó que el

también revisa si existió una investigación ministerial previa al hallazgo y si el operativo mediante el cual fue localizado el narcolaboratorio se llevó a cabo conforme a la

.

"La FGR refrenda su obligación constitucional y compromiso institucional, relativo a llevar a cabo una investigación objetiva y seria, encaminada a esclarecer los hechos y a combatir la impunidad", dijo