Cae "Del Caballito": FGR detiene a ocho personas por presunto lavado de dinero

La Fiscalía General de la República (FGR) informó el desmantelamiento de una presunta organización delictiva conocida como "Del Caballito", señalada por operar esquemas de lavado de dinero y emisión de facturas falsas para evadir impuestos.

Como parte de la investigación, autoridades federales realizaron cateos en 30 inmuebles ubicados en Jalisco, Colima, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila.

La FGR confirmó la detención de ocho personas identificadas como Maikol "N", Salvador "N", Laura Belén "N", Luis "N", Manuel "N", Elda "N", Montserrat "N" y Lilia "N", quienes son investigados por su participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales.



Detención de ocho personas. FGR.

Durante los operativos también fueron asegurados 11 inmuebles, 14 vehículos, dos motocicletas y diversas cantidades de dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera.

De acuerdo con las autoridades, la organización utilizaba empresas fachada para emitir comprobantes fiscales por operaciones inexistentes, permitiendo a otras compañías reducir el pago de impuestos y ocultar el origen de recursos.

La investigación fue realizada en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria.