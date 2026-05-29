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Cae "Del Caballito": FGR detiene a ocho personas por presunto lavado de dinero

La investigación coordinada entre varias instituciones reveló el uso de empresas fachada para evadir impuestos y ocultar recursos ilícitos

Cae Del Caballito: FGR detiene a ocho personas por presunto lavado de dinero. FGR.
Cae Del Caballito: FGR detiene a ocho personas por presunto lavado de dinero. FGR.

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La Fiscalía General de la República (FGR) informó el desmantelamiento de una presunta organización delictiva conocida como "Del Caballito", señalada por operar esquemas de lavado de dinero y emisión de facturas falsas para evadir impuestos.

Como parte de la investigación, autoridades federales realizaron cateos en 30 inmuebles ubicados en Jalisco, Colima, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila.

La FGR confirmó la detención de ocho personas identificadas como Maikol "N", Salvador "N", Laura Belén "N", Luis "N", Manuel "N", Elda "N", Montserrat "N" y Lilia "N", quienes son investigados por su participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales.

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Detención de ocho personas. FGR.

Durante los operativos también fueron asegurados 11 inmuebles, 14 vehículos, dos motocicletas y diversas cantidades de dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera.

De acuerdo con las autoridades, la organización utilizaba empresas fachada para emitir comprobantes fiscales por operaciones inexistentes, permitiendo a otras compañías reducir el pago de impuestos y ocultar el origen de recursos.

La investigación fue realizada en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria.

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