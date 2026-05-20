Sheinbaum remite a fiscalías investigación por contrato en Aguascalientes

La presidenta Claudia Sheinbaum remitió a las fiscalías la investigación sobre el contrato adjudicado a Next Energy en Aguascalientes, tras una pregunta sobre presuntas irregularidades y posibles beneficiarios del esquema financiero.

Sheinbaum sostuvo que conoce que el caso está bajo investigación, pero señaló que corresponde a las autoridades ministeriales informar avances y conclusiones. "Sé que sí está en investigación y es la fiscalía quien tiene que revisarlo", dijo.

La mandataria explicó que cuando existe presunción de corrupción en el uso de recursos públicos operan dos vías. La primera corresponde a sanciones administrativas a cargo de instancias fiscalizadoras y órganos anticorrupción.

La segunda implica denuncias penales ante fiscalías estatales o la Fiscalía General de la República. "Cuando hay presunción de corrupción, hay sanción administrativa y en su caso sanción penal", afirmó.

¿Cuáles serán las sanciones por irregularidades?

La presidenta detalló que las sanciones administrativas pueden derivar en inhabilitación o resarcimiento económico, mientras que la vía penal depende de investigaciones ministeriales y resoluciones judiciales.

Sheinbaum sostuvo que conoce que el caso está bajo investigación. Foto: Cuartoscuro ❮ ❯

El contrato original fue impulsado en 2019 bajo la administración de la entonces alcaldesa María Teresa Jiménez Esquivel. Su objetivo era la instalación de 60 mil 024 paneles solares distribuidos en edificios públicos y la puesta en marcha de un parque fotovoltaico en la comunidad de Cañada Honda.

Aunque la infraestructura del parque solar se construyó hace más de cinco años, nunca ha operado debido a la falta de conclusión de obras y a la carencia de los permisos federales regulatorios indispensables para generar e interconectar la electricidad.

No había energía limpia

A pesar de no recibir un solo kilowatt de energía limpia, el esquema legal obligaba al municipio a pagar facturas mensuales de entre 10 y 30 millones de pesos, afectando directamente sus participaciones federales.

El actual alcalde, Leonardo Montañez, promovió el juicio de lesividad mercantil desde junio de 2023 tras acumular cientos de millones de pesos en pérdidas por servicios inexistentes.

El actual alcalde, Leonardo Montañez, promovió el juicio de lesividad mercantil desde junio de 2023. Foto: Especial ❮ ❯

A finales de agosto de 2024, el Congreso del Estado de Aguascalientes había aprobado un polémico convenio modificatorio que extendía el contrato por 11 años más y pretendía elevar la deuda potencial hasta los 12 mil 870 millones de pesos, buscando incluir al Gobierno del Estado y a otros municipios en el esquema de suministro. No obstante, la batalla legal entablada por la vía mercantil avanzó en los juzgados hasta tumbar el acuerdo original.

En marzo pasado, el Juez Sexto Mercantil dictó sentencia definitiva en vía oral mercantil a favor del Municipio de Aguascalientes, ordenando la rescisión total y nulidad del contrato firmado en 2019, así como sus convenios modificatorios de 2020.

Next Energy arrastra un historial de investigaciones y controversias similares en otras entidades federativas, incluyendo Baja California, Chihuahua y Nuevo León, bajo esquemas muy parecidos de cobros millonarios por parques fotovoltaicos inoperantes.