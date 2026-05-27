Fracasa INE en consenso para regular fiscalización de propaganda rumbo a las elecciones de 2027

Con los partidos políticos ya entrados de lleno en la ruta electoral de 2027, los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) no han podido ponerse de acuerdo para emitir lineamientos para regular y fiscalizar los procesos, actos, actividades y propaganda para la elección de 2026-2027.

Durante la sesión de este miércoles, los consejeros electorales Arturo Castillo y Jorge Montaño presentaron dos proyectos sobre el mismo tema, por lo que los consejeros solicitaron bajarlos del orden del día para consensuar el tema, pero un primer momento se negó, aunque al final de la sesión optó por retirar su proyecto, lo cual fue aprobado.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, advirtió que de haberse votado estos proyectos y de ser rechazados, ya no se podrían volver a discutir.

Por su lado, el consejero Uuc-kib Espadas apuntó que este tema se ha discutido durante semanas y no se ha podido llegar a consensos, por lo que consideró que no es sano para la institución discutir en estas condiciones dos acuerdos distintos, más en el marco de la discusión que coloca al INE como parte del debate político en estos momentos.

#SesionesINE | #INE designa a Christian Mariana Ceballos Garduño como Consejera Presidenta provisional del @Puebla_IEE, durante la sesión Extraordinaria del Consejo General del #INE.



Rendirá protesta en la próxima sesión del Consejo General del Institulo Electoral de Puebla.... pic.twitter.com/y18CJ51v3M — @INEMexico (@INEMexico) May 27, 2026

El consejero Arturo Castillo acotó que su proyecto está presentado desde hace semanas y van 57 días en discusión y no se ha podido avanzar, pero sentenció que es indispensable presentar ya los lineamientos.

La presidenta Guadalupe Taddei Zavala, insistió en este marco que corresponde al poder Legislativo dictar sobre las actividades internas de los partidos políticos, y puntualizó que "el respeto absoluto a la vida interna de los partidos es algo que rige mi comportamiento en este Instituto Nacional Electoral".

Recordó que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) marca perfectamente todos los periodos en campaña, precampaña, actos anticipados de campaña, pero que hay dos años que no son regulados.

Por ello, consideró necesaria la búsqueda del consenso con las fuerzas políticas y con los integrantes del consejo general para definir el alcance de las atribuciones en esta materia, reconociendo también la recuperación de experiencias de procesos electorales anteriores.

¿Qué estados tendrán elecciones en el 2027?