El hecho coincide con la detención del ex titular de Seguridad en Sinaloa, Gerardo Mérida
Reportan que Enrique Díaz, ex secretario de Finanzas de Rubén Rocha, se entregó en Europa
Por: admin
La tarde de este viernes 15 de mayo se dio a conocer que Enrique Díaz, ex secretario de Finanzas de Sinaloa, se habría entregado a autoridades estadounidenses mientras se encontraba en Europa, para afrontar sus acusaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico.
De acuerdo con el medio La Silla Rota, la información habría sido dada a conocer de manera extraoficial por agencias de seguridad de Estados Unidos, y apuntaría a que Díaz Vega estaría buscando un acuerdo para aligerar su condena.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado la información, pero de hacerlo, el ex funcionario se estaría entregando a la par que el ex titular de Seguridad Pública del mismo estado, Gerardo Mérida quien fue detenido en Estados Unidos.
Gabinete de Seguridad confirma detención de Gerardo Mérida.
En una publicación en la red social X, el gabinete de seguridad confirmó la detención de Gerardo Mérida quien ingresó a Estados Unidos desde Hermosillo, Sonora, el pasado 11 de mayo, y cruzó por la Garita de Nogales hacia Arizona, donde quedó bajo custodia de U.S. Marshals Service.
El gabinete de Seguridad informó que junto con Relaciones Exteriores mantiene comunicación con los abogados del ex funcionario.
¿Quiénes son los 10 ex funcionarios acusados por EU?
- Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa
- Enrique Inzunza Cázarez, senador mexicano; exsecretario general de Sinaloa
- Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa
- Dámaso Castro Saavedra, fiscal General Adjunto de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa
- Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
- Alberto Jorge Contreras Núñez, El Cholo, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa
- Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa
- José Antonio Dionisio Hipólito, El Tornado, exsubdirector de la Policía del Estado de Sinaloa
- Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán
- Juan Valenzuela Millán, El Juanito, excomandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán
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