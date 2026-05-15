Reportan que Enrique Díaz, ex secretario de Finanzas de Rubén Rocha, se entregó en Europa

La tarde de este viernes 15 de mayo se dio a conocer que Enrique Díaz, ex secretario de Finanzas de Sinaloa, se habría entregado a autoridades estadounidenses mientras se encontraba en Europa, para afrontar sus acusaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico.

De acuerdo con el medio La Silla Rota, la información habría sido dada a conocer de manera extraoficial por agencias de seguridad de Estados Unidos, y apuntaría a que Díaz Vega estaría buscando un acuerdo para aligerar su condena.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado la información, pero de hacerlo, el ex funcionario se estaría entregando a la par que el ex titular de Seguridad Pública del mismo estado, Gerardo Mérida quien fue detenido en Estados Unidos.

Gabinete de Seguridad confirma detención de Gerardo Mérida.

En una publicación en la red social X, el gabinete de seguridad confirmó la detención de Gerardo Mérida quien ingresó a Estados Unidos desde Hermosillo, Sonora, el pasado 11 de mayo, y cruzó por la Garita de Nogales hacia Arizona, donde quedó bajo custodia de U.S. Marshals Service.

El gabinete de Seguridad informó que junto con Relaciones Exteriores mantiene comunicación con los abogados del ex funcionario.

¿Quiénes son los 10 ex funcionarios acusados por EU?