Mexicanos en flotilla hacia Gaza: SRE exige liberación tras intercepción israelí

El gobierno mexicano activó seguimiento diplomático por al menos cuatro ciudadanas mexicanas vinculadas a la Flotilla Global hacia Gaza, luego de que embarcaciones humanitarias fueran interceptadas por fuerzas israelíes en aguas de la región, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, informó que la cancillería mantiene comunicación diaria con familiares y representantes de las participantes, además de coordinación con embajadas mexicanas en Israel, Grecia, Turquía y otros países del corredor marítimo involucrado.

Velasco identificó a Sol González, Violeta Núñez Rodríguez y Paulina del Castillo Poblano como mexicanas que viajaban a bordo de la embarcación «Venus» al momento de ser interceptadas por las fuerzas de Israel.

El titular de la SRE llamó a exigir a Israel respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas detenidas. Foto: Cuartoscuro ❮ ❯

Respeto a los derechos humanos

La posición del gobierno mexicano, según expuso el funcionario, es exigir a Israel respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas detenidas, trato digno, liberación expedita y facilidades para su retorno al país con respaldo consular.

El secretario explicó que la red consular mexicana en la región activó mecanismos de reacción para ubicar con precisión el traslado de las personas interceptadas y coordinarse con otros gobiernos, debido a que en la embarcación viajaban ciudadanos de distintas nacionalidades.

Tripulantes serían llevados a Israel

Señaló que la información disponible indica que los tripulantes serían llevados a Israel y posteriormente a un centro en un puerto israelí, desde donde México buscará su liberación inmediata y retorno al país.

El caso coloca presión diplomática sobre la relación con Israel en medio de la crisis humanitaria en Gaza y amplía la participación mexicana en un episodio con repercusión internacional, al involucrar directamente la protección consular de connacionales en una acción de protesta con dimensión geopolítica.