General Motors ensamblará autos en México para el mercado nacional a partir de 2027

General Motors anunció que iniciará en 2027 el ensamble en México de vehículos destinados al mercado nacional, con una meta de producción de 80 mil unidades anuales hacia 2030.

El proyecto arrancará con el modelo Chevrolet Groove y después incorporará el Chevrolet Aveo en el complejo de Ramos Arizpe, Coahuila, como parte de la inversión de mil millones de dólares anunciada por la empresa para sus operaciones en el país.

El complejo de Ramos Arizpe concentrará el nuevo proyecto de General Motors ❮ ❯

El presidente y director general de General Motors México, Francisco Garza Rodríguez, informó que el proyecto responde al crecimiento de la demanda interna y busca fortalecer la capacidad industrial instalada en el país.

La armadora precisó que el plan se enfocará en unidades dirigidas al mercado mexicano, una estrategia distinta a la lógica predominante de manufactura orientada a exportación.

"Me complace anunciar que General Motors de México avanza con un nuevo proyecto enfocado en atender la demanda del mercado mexicano. A partir de 2027 iniciaremos el ensamble local de unidades para el mercado nacional, con la meta de alcanzar una capacidad aproximada de 80 mil vehículos anuales hacia 2030".

Dijo Garza durante el acto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.

Acciones del gobierno y estrategia federal

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que el proyecto sustituirá importaciones de vehículos actualmente fabricados en Asia y forma parte de la estrategia federal para responder a cambios en el comercio internacional.

Señaló que la meta del gobierno es aumentar contenido nacional en la cadena automotriz y proteger la capacidad manufacturera mexicana ante posibles restricciones comerciales externas.

Ebrard sostuvo que las 80 mil unidades anunciadas hoy corresponden a vehículos que actualmente llegan desde Asia sin integración industrial mexicana.

El gobierno federal y General Motors presentaron el plan como una apuesta para fortalecer la manufactura automotriz ❮ ❯

Añadió que el nuevo esquema permitirá incorporar más componentes producidos en el país y fortalecer la red de proveedores. General Motors informó que mantiene cuatro complejos manufactureros en México, más de 23 mil empleos directos y una red de más de 650 proveedores nacionales.

La empresa vinculó el anuncio con el Plan México impulsado por el gobierno federal. La administración federal presentó el proyecto como una señal de coordinación con la industria automotriz frente a la reconfiguración comercial internacional.

El complejo de Ramos Arizpe, elegido para el nuevo ensamble, concentra parte de la estrategia de electrificación de la compañía y opera como uno de sus principales centros industriales en el país.