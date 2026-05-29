Confirman audiencia de Gerardo Mérida para el 1 de junio en Nueva York

La audiencia judicial de Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, fue confirmada para el próximo 1 de junio en una corte federal de Nueva York, como parte del proceso que enfrenta en Estados Unidos tras haber sido detenido en Arizona.

Mérida fue arrestado el pasado 11 de mayo y posteriormente trasladado al Distrito Sur de Nueva York, donde enfrenta acusaciones relacionadas con narcotráfico y posesión de armamento.

La fecha fue confirmada a través de un documento presentado este 29 de mayo por fiscales estadounidenses ante la jueza Katherine Polk Failla, quien lleva el caso.

Según el escrito, Mérida Sánchez compareció por primera vez ante una jueza el pasado 15 de mayo, donde le informaron oficialmente los delitos que se le atribuyen en Estados Unidos. En esa audiencia también se determinó que permanecerá detenido mientras avanza el proceso judicial.

Además, durante esa primera comparecencia, el exfuncionario se declaró no culpable de los cargos presentados en su contra.

¿Quién es Gerardo Mérida?

Gerardo Mérida Sánchez es un general retirado que estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa durante parte del gobierno de Rubén Rocha Moya. Antes de ocupar ese cargo, trabajó durante años en instituciones militares y de seguridad en México.