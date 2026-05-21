Gobierno de México priorizará a productores mexicanos de maíz sobre extranjeros

Durante la Conferencia Matutina del pueblo, la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum anunció los apoyos para los productores de maíz en México. Expuso que hay una baja del precio internacional de este producto insignia del país, colocando en una situación vulnerable a los productores que usan semilla híbrida.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, firmó el Acuerdo para la creación del Sistema de Ordenamiento de la Producción y Comercialización del maíz blanco en México para garantizar un precio justo en beneficio de 61 mil productores de todo el país y 705 mil hectáreas para la producción de 7 millones.

Esta mañana, la mandataria anunció que uno de los principales compromisos establecidos, consiste en que las empresas compradoras adquieran la producción nacional antes de importar el maíz a otros países.

"Es algo muy importante, porque antes importaban antes de comprar aquí, y entonces todavía era peor para los productores de maíz", declaró durante la conferencia de esta mañana.

La mandataria afirmó que se busca brindar capacitación técnica a los productores para generar un valor agregado en la venta de maíz. Foto: Cuartoscuro ❮ ❯

Buscan capacitar técnicamente a productores

Además, afirmó que se busca brindar capacitación técnica a los productores para generar un valor agregado en la venta de maíz. Y que el gobierno federal aportará apoyos compensatorios cuando el precio del maíz se ubique por debajo de ciertos niveles.

La presidenta destacó que "Hay un porcentaje de productores de maíz que de plano no quieren firmar (...) Parece algo muy sencillo, muy trivial, pero costó mucho trabajo (cerrar negociaciones con los productores de distintos estados del país)". Actualmente se producen 2 millones de maíz de semilla natural (blanco). "Nos cuesta seis mil pesos producir la tonelada y la estamos vendiendo en 5 mil", aseveró.

Iniciativa conjunta

Y en la Conferencia del Pueblo del día de ayer, 20 de mayo, detalló que para generar este acuerdo, participaron productores, proveedores de semilla, de fertilizantes, de plaguicidas, compradores, nixtamaleros, la industria del maíz, los compradores de alimento para ganado y el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, puntualizó que este acuerdo busca garantizar la autosuficiencia de maíz blanco, estabilizar el mercado nacional y fortalecer la rentabilidad de pequeños y medianos productores a través de tres componentes: comercialización anticipada por contrato, venta de insumos a precio justo y mecanismo de protección de maíz blanco y su precio.