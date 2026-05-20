Nueva orden de Trump podría complicar envío de remesas a México

El gobierno de Estados Unidos anunció nuevas medidas para reforzar el control del sistema financiero y aumentar la supervisión sobre operaciones bancarias vinculadas con migración irregular, una decisión que podría impactar el envío de remesas hacia México y otros países de América Latina.

La medida fue oficializada mediante una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump bajo el título "Restoring Integrity to America´s Financial System", publicada por la Casa Blanca el 20 de mayo de 2026.

La orden señala que las autoridades deberán reforzar las políticas de "Know Your Customer" (Conoce a tu cliente), utilizadas para confirmar la identidad de clientes y detectar posibles riesgos relacionados con lavado de dinero, financiamiento ilícito o fraude financiero.

Además, el gobierno estadounidense ordenó revisar los programas de identificación bancaria y aumentar la supervisión sobre transferencias internacionales consideradas de "alto riesgo", incluidas operaciones frecuentes de bajo monto.

"Otorgar hipotecas, tarjetas de crédito y préstamos para automóviles a inmigrantes indocumentados que se enfrentan a una posible deportación o a la pérdida de sus ingresos crea riesgos crediticios estructurales que amenazan la seguridad y la solidez del sistema bancario nacional".

Aunque el decreto no prohíbe directamente el envío de remesas por parte de migrantes indocumentados, sí abre la puerta a mayores revisiones sobre cuentas bancarias y operaciones realizadas por personas que utilizan documentos fiscales alternativos.

La Casa Blanca argumentó que las nuevas medidas buscan "restaurar la integridad del sistema financiero estadounidense" y evitar que organizaciones criminales utilicen mecanismos bancarios para mover recursos ilícitos.

¿Qué son las remesas?

Las remesas son transferencias de dinero que personas migrantes envían desde el extranjero a familiares o personas en su país de origen. En México representan una de las principales fuentes de ingreso para millones de hogares.

De acuerdo con el Banco de México, se recibieron 61 mil millones de dólares en remesas durante 2025 y tan solo en marzo de 2026, los ingresos por remesas provenientes del exterior fueron de 5,394 millones de dólares, lo que significó un avance anual de 4.9%.

¿Por qué esta medida podría afectar a México?

México es el segundo mayor receptor de remesas a nivel mundial, solo por debajo de India, y concentra más del 40% de todos los envíos de dinero que llegan a América Latina y el Caribe.

De acuerdo con datos del Gobierno de México, las remesas representan alrededor del 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y son una fuente de ingreso fundamental para aproximadamente 4.5 millones de hogares mexicanos.

Especialistas advierten que un endurecimiento de controles bancarios en Estados Unidos podría complicar las transferencias enviadas por migrantes, especialmente aquellos que no cuentan con un estatus migratorio regular o utilizan herramientas financieras como el ITIN para acceder al sistema bancario.

Además de posibles retrasos o mayores revisiones, el aumento de restricciones podría empujar a algunos migrantes a utilizar canales informales para enviar dinero, elevando riesgos de fraude y reduciendo la estabilidad de esos flujos hacia México.