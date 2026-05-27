Segob mantiene diálogo con CNTE; revisa 39 demandas del magisterio

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, confirmó que el gobierno federal mantiene abiertas las negociaciones con la Sección 22 del magisterio de Oaxaca, luego de la reunión sostenida ayer con representantes del gremio, quienes al salir señalaron que no obtuvieron respuestas favorables y amagaron con mantener movilizaciones.

La funcionaria explicó que el encuentro del martes fue la primera mesa formal de trabajo y precisó que este miércoles continúa una nueva reunión enfocada en demandas relacionadas con justicia, un tema que corresponde principalmente a la Secretaría de Gobernación y al gobierno de Oaxaca.

Añadió que el viernes habrá otra mesa para atender planteamientos sociales.

"Estamos en la mesa de diálogo", afirmó Rosa Icela Rodríguez.

Detalló que el pliego petitorio original incluía 79 demandas, pero fue compactado por los propios representantes sindicales a 39 puntos para facilitar su revisión. "Estamos checando uno por uno los puntos", sostuvo al explicar el avance de las negociaciones.

Movilizaciones y estrategia del gobierno federal

La titular de Gobernación señaló que las movilizaciones de la Sección 22 forman parte de una dinámica recurrente en la relación entre el magisterio disidente y las autoridades. Indicó que el actual proceso sigue una ruta institucional con participación de funcionarios estatales y federales, según el tema planteado por los docentes.

Frente al riesgo de que las protestas escalen y afecten la operación de eventos internacionales como el Mundial de 2026, el gobierno federal mantiene como estrategia central la negociación política. Hasta ahora no se anunciaron medidas adicionales de contención, mientras el magisterio conserva la presión mediante movilizaciones en la capital.