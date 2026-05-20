Gobierno presenta acuerdo para ordenar comercio nacional del maíz

El gobierno federal presentó un acuerdo para ordenar el comercio nacional del maíz con participación de 80 empresas nacionales y extranjeras, además de organizaciones del sector productivo. El esquema busca establecer condiciones de mayor certidumbre para productores y compradores de uno de los principales alimentos del país.

La titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, encabezó la presentación.

El acuerdo contempla un padrón único digitalizado de productores y superficies productivas, además de una plataforma de información para fortalecer trazabilidad y seguimiento de la cadena comercial.

El sistema conectará a productores, compradores y otros participantes del mercado para ordenar el flujo de información sobre producción y comercialización.

Volatilidad de precios

El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, sostuvo que el sector agroalimentario enfrenta volatilidad de mercado, incremento de costos y presión por contingencias climáticas y sanitarias.

Dijo que el esquema incorpora mecanismos de protección financiera y productiva para reducir vulnerabilidad en la actividad agrícola.

Gobierno busca mejorar condiciones económicas para pequeños y medianos productores. Foto: Cuartoscuro ❮ ❯

La coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, Altagracia Gómez, afirmó que el acuerdo busca fortalecer seguridad alimentaria y facilitar contratos directos entre productores y compradores.

Buscan mejorar economía de pequeños y medianos productores de maíz

Señaló que el modelo pretende reducir intermediación y anticipar condiciones de comercialización con herramientas de cobertura frente a incertidumbre internacional.

El gobierno vinculó el acuerdo con una estrategia para fortalecer producción nacional de maíz y mejorar condiciones económicas para pequeños y medianos productores.

Durante el acto se mencionó la participación de Víctor Suárez en el diseño del esquema, que abrirá registro para los participantes incorporados al nuevo sistema.