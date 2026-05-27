Gobierno reporta refuerzo de estrategia juvenil contra violencia

El gobierno de México reportó avances en su estrategia de atención a las causas de la violencia con énfasis en jóvenes, al presentar resultados de programas educativos, deportivos, culturales y comunitarios impulsados en las 32 entidades del país.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, sostuvo que la política busca ampliar oportunidades para adolescentes y jóvenes en contextos de vulnerabilidad.

Como parte de esa estrategia, autoridades informaron la ampliación de infraestructura educativa para abrir 200 mil nuevos espacios en nivel medio superior, además de la campaña "Te extrañamos en el salón", orientada a localizar a jóvenes que abandonaron sus estudios e impulsar su retorno a las aulas.

Jóvenes Escribiendo el Futuro

Según el reporte oficial, más de 6 mil jóvenes volvieron a la escuela y 17 mil 829 accedieron a apoyos como las becas Rita Cetina y Jóvenes Escribiendo el Futuro.

En materia de activación física y prevención, el gobierno indicó que programas como Boxeando por la Paz y Ponte Pila sumaron la participación de 691 mil niñas, niños y jóvenes en disciplinas como futbol, ajedrez, taekwondo, basquetbol, box, voleibol y béisbol.

BOXEANDO POR LA PAZ.

En materia de activación física y prevención, el gobierno señaló programas como Boxeando por la Paz y Ponte Pila. Foto: Cuartoscuro

La administración sostuvo que estas actividades buscan fortalecer la convivencia comunitaria y alejar a las juventudes de conductas antisociales o delictivas.

Jóvenes unen al Barrio

La funcionaria reportó el despliegue de programas de organización comunitaria como Jóvenes Unen al Barrio, con 38 asambleas en 18 municipios prioritarios y una meta de incorporar a 10 mil participantes.

En paralelo, señaló que casi 2 millones de personas acudieron a festivales culturales gratuitos y que jornadas escolares contra adicciones alcanzaron a millones de estudiantes. La política pública se articula con dependencias federales, gobiernos locales y organizaciones sociales.

JÓVENES UNEN AL BARRIO.

La estrategia juvenil contra la violencia reporta un gran despliegue de programas con 38 asambleas y 18 municipios prioritarios. Foto: Cuartoscuro

Jornadas de paz

Como parte de la atención territorial, el gobierno afirmó que las ferias y jornadas de paz ofrecieron servicios médicos, trámites administrativos y actividades culturales en colonias y comunidades. Reportó la entrega de más de 74 mil documentos de identidad, incluidas 48 mil actas de nacimiento.

Además, mediante el Tianguis del Bienestar, la administración federal distribuyó casi 6 millones de artículos decomisados en aduanas entre más de 386 mil personas.

La consecuencia política y social de esta estrategia, según el gobierno federal, es consolidar un modelo de prevención centrado en la atención social como mecanismo para reducir violencia e incorporar a jóvenes a redes institucionales.

También informó que en el programa de canje voluntario de armas se entregaron más de 10 mil armas de fuego de forma anónima, como parte del enfoque de construcción de paz.