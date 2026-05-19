Golpe de Calor: ¿Cómo prevenirlo y qué hacer en caso de padecerlo?

La onda de calor sigue vigente en México. Por esta razón el padecimiento llamado golpe de calor está a la orden del día. Al respecto, el secretario de Salud, David Kershenobich, informó algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta para identificarlo o atenderlo en caso de que sospechemos padecerlo.

El funcionario advirtió que el golpe de calor representa el riesgo inmediato más extendido en el país, debido a que puede provocar un colapso súbito del organismo cuando la temperatura corporal supera los 40 grados centígrados y el cuerpo pierde capacidad de regulación térmica, sobre todo en condiciones de humedad elevada.

Signos de alarma

Algunos de los síntomas de alarmas que mencionó el Dr. David Kershenobich fueron:

Piel enrojecida caliente y seca

caliente y seca Pulso acelerado

Náusea

Vómito

Dolor de cabeza

Sensación de desmayo

Convulsiones.

La Secretaría de Salud reportó 264 casos de golpe de calor. Foto: Cuartoscuro ❮ ❯

Precisó que los daños celulares ocurren de forma acelerada, por lo que pidió atención inmediata ante cualquier síntoma compatible.

La Secretaría de Salud reportó 264 casos de golpe de calor en lo que va del año y señaló que mantiene vigilancia estrecha con instalación de centros de hidratación en regiones con temperaturas extremas.

Recomendaciones para prevenir el golpe de calor

Frente al golpe de calor, las autoridades y la OMS, recomiendan:

Evitar exposición solar entre las 11:00 y las 16:00 horas.

entre las 11:00 y las 16:00 horas. Mantener hidratación constante.

Permanecer en espacios frescos.

Usar ropa ligera.

Kershenobich identificó como población vulnerable a trabajadores expuestos al sol, adultos mayores, personas con discapacidad que permanecen en casa, mujeres embarazadas y menores de edad. Subrayó que el cuadro puede presentarse de forma repentina incluso en personas previamente sanas.

Kershenobich identificó como población vulnerable a trabajadores expuestos al sol. Foto: Youtube @Gobierno de México ❮ ❯

¿Cómo mantener fresca tu casa?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda mantener la frescura en cada uno de los hogares. Para ello, recomienda:

Aprovechar el aire nocturno; abrir las ventanas al anochecer cuando la temperatura exterior sea más baja que la interior.

Utilizar ventiladores eléctricos sólo cuando las temperaturas sean inferiores a 40°C (104°F)

Usar el aire acondicionado con el termostato ajustado a 27°C. Así podrás ahorrar hasta 70% en tu factura de electricidad por consumo para el aire acondicionado.