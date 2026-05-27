Sheinbaum destaca golpe millonario a finanzas del crimen organizado

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la estrategia nacional de seguridad no solo busca reducir la violencia, sino afectar de forma directa la capacidad financiera de los grupos criminales mediante decomisos de droga, destrucción de laboratorios clandestinos y freno al tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

Impacto económico y decomisos estratégicos

Señaló que el impacto económico asciende a cientos de millones de dólares. La mandataria afirmó que los aseguramientos ejecutados por fuerzas federales han significado una pérdida sustancial para organizaciones criminales, al impedir la comercialización de drogas tanto en México como en Estados Unidos.

Explicó que solo en decomisos vinculados a la Unidad de Inteligencia Financiera se calcula un impacto cercano a 5 mil millones de pesos, aunque indicó que el monto total aún está en proceso de estimación oficial.

Sheinbaum sostuvo que la destrucción de cerca de 2 mil 400 laboratorios clandestinos representa una ruptura operativa y financiera para las estructuras delictivas.

"Son millones de dosis a la semana que se dejan de vender", afirmó.

Añadió que las pérdidas aumentan al considerar cocaína, metanfetaminas y fentanilo asegurados, cuyo valor crece conforme avanzan hacia el mercado estadounidense.

La presidenta citó además datos de autoridades estadounidenses para respaldar el impacto económico de la estrategia. Indicó que el cruce de fentanilo hacia ese país cayó 76 por ciento, al pasar de 863 kilos a 208 kilos.

Esa reducción implica menos ingresos para organizaciones criminales dedicadas al tráfico transnacional de drogas y una afectación directa a sus cadenas logísticas.

El gobierno federal sostuvo que el objetivo no se limita a decomisar cargamentos, sino debilitar la estructura económica del crimen organizado mediante presión constante sobre producción, distribución y lavado de recursos.

Sheinbaum afirmó que el impacto financiero continuará creciendo con el fortalecimiento operativo de fuerzas federales y la continuidad de los aseguramientos estratégicos.