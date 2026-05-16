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CDMX y Edomex tendrán reducción de agua a partir del 17 de Mayo

El Sistema Cutzamala reducirá su caudal de 16 a 15 metros cúbicos por segundo en la Ciudad de México y Edomex.

Sistema Cutzamala
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A partir del domingo 17 de mayo de 2026, la Ciudad de México y el Estado de México experimentarán una reducción en el suministro de agua del Sistema Cutzamala.

La medida, anunciada por Citlalli Peraza Camacho, directora general del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), reducirá el flujo de 16 a 15 metros cúbicos por segundo con el objetivo de preservar el almacenamiento de agua.

La funcionaria también adelantó que en junio se realizará una segunda reducción programada para regresar al nivel normal de operación del sistema. No obstante, señaló que si durante la temporada de lluvias de 2026 se registran precipitaciones por arriba del promedio, se analizará la posibilidad de aumentar nuevamente el suministro de agua.

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