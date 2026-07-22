¿"El Mayo" no tiene bienes a su nombre? Harfuch responde tras dichos de su abogado

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las autoridades mexicanas no han asegurado bienes o propiedades directamente a nombre de Ismael "El Mayo" Zambada, aunque sí mantienen acciones patrimoniales contra estructuras financieras vinculadas con organizaciones criminales.

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Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario respondió a una pregunta sobre las declaraciones del abogado Frank Pérez, quien afirmó que su cliente no posee propiedades registradas a su nombre.

"De él directamente, a su nombre, no. Se han asegurado una gran cantidad de cuentas, de propiedades, sobre todo cuentas congeladas por la UIF... pero a nombre de él, específicamente no; sí de las organizaciones criminales, una cantidad considerable de cuentas, inmuebles, etcétera", declaró García Harfuch.

Posibilidad de cumplimiento de sentencia en México

El titular de la SSPC adelantó que el Gabinete de Seguridad presentará próximamente un informe con el monto de los recursos congelados y los bienes asegurados a las distintas organizaciones criminales, como parte de la estrategia para debilitar sus estructuras financieras.

Ante otra pregunta sobre la posibilidad de que Ismael Zambada cumpla parte de su sentencia en México, luego de que su defensa manifestó ese interés, García Harfuch señaló que esa decisión no corresponde al Gabinete de Seguridad.

"Lo tendría que determinar la Fiscalía General de la República, si solicita la extradición", respondió.

Las declaraciones de García Harfuch se producen en medio de la expectativa por el futuro jurídico de Ismael el Mayo Zambada y del seguimiento que mantienen las autoridades mexicanas sobre los bienes y recursos financieros relacionados con organizaciones del crimen organizado.