El flujo de armas y los retos en materia de seguridad de cada región, también fueron temas de conversación
Harfuch se reúne con Kaja Kallas; hablan del combate al crimen organizado entre México y La Unión Europea
Por: Jazmín Rodríguez
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch informó en sus redes sociales que sostuvo una reunión con Kala Kallas, alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.
El motivo de su reunión fue para dialogar sobre los retos compartidos en materia de seguridad y fortalecer la cooperación internacional, el intercambio de información y las acciones coordinadas contra el crimen transnacional.
"Seguiremos impulsando el trabajo conjunto con nuestros socios internacionales para fortalecer la prevención, investigación y combate de las redes delictivas que operan a nivel global", detalló el secretario.
En tanto, Kaja Kallas escribió en sus redes sociales que la Europol y las fuerzas del orden mexicanas están intensificando la cooperación contra el crimen organizado.
"Fue un placer hablar con el Ministro de Seguridad y Protección Civil, Omar García Harfuch, sobre la estrategia de seguridad nacional de México y la policía orientada por inteligencia", señaló.
Y aseguró que con este tipo de reuniones se demuestra que la lucha contra los cárteles y los flujos ilícitos de drogas y armas es de interés común para Europa y México.
Reunión con Markwayne Mullin
La tarde del jueves 21 de mayo, el titular de la SSPC también estuvo presente en la reunión que se llevó a cabo en Palacio Nacional con el Secretario del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Markwayne Mullin.
Se espera que la presidenta, Claudia Sheinbaum de a conocer este viernes más detalles de la reunión pues ayer sólo emitió un mensaje en el que informó que acordaron seguir trabajando de manera coordinada y con respeto entre naciones.
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