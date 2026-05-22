Harfuch se reúne con Kaja Kallas; hablan del combate al crimen organizado entre México y La Unión Europea

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch informó en sus redes sociales que sostuvo una reunión con Kala Kallas, alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

El motivo de su reunión fue para dialogar sobre los retos compartidos en materia de seguridad y fortalecer la cooperación internacional, el intercambio de información y las acciones coordinadas contra el crimen transnacional.

"Seguiremos impulsando el trabajo conjunto con nuestros socios internacionales para fortalecer la prevención, investigación y combate de las redes delictivas que operan a nivel global", detalló el secretario.

Nos reunimos con Kaja Kallas (@kajakallas), Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, para dialogar sobre los retos compartidos en materia de seguridad y fortalecer la cooperación internacional, el intercambio de información y las... https://t.co/AAsLnNdfuK pic.twitter.com/Nn1GjkXNLj — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 22, 2026

En tanto, Kaja Kallas escribió en sus redes sociales que la Europol y las fuerzas del orden mexicanas están intensificando la cooperación contra el crimen organizado.

"Fue un placer hablar con el Ministro de Seguridad y Protección Civil, Omar García Harfuch, sobre la estrategia de seguridad nacional de México y la policía orientada por inteligencia", señaló.

Y aseguró que con este tipo de reuniones se demuestra que la lucha contra los cárteles y los flujos ilícitos de drogas y armas es de interés común para Europa y México.

Reunión con Markwayne Mullin

La tarde del jueves 21 de mayo, el titular de la SSPC también estuvo presente en la reunión que se llevó a cabo en Palacio Nacional con el Secretario del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Markwayne Mullin.

Recibimos en Palacio Nacional al Secretario del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Markwayne Mullin. Acordamos seguir colaborando conjuntamente en el marco de respeto de nuestros países. pic.twitter.com/qmqWGGTGCa — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 21, 2026

Se espera que la presidenta, Claudia Sheinbaum de a conocer este viernes más detalles de la reunión pues ayer sólo emitió un mensaje en el que informó que acordaron seguir trabajando de manera coordinada y con respeto entre naciones.