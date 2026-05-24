Hot Sale 2026: Consumo informado y seguro, recomienda Profeco

A partir de este lunes y hasta el próximo 2 de junio se lleva a cabo la 13 edición del evento de compras en línea Hot Sale 2026, por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) refrenda la importancia de realizar un consumo razonado, informado y seguro.

Recuerda a la población consumidora que en el Monitoreo de Tiendas Virtuales https://burocomercial.profeco.gob.mx/tiendasvirtuales/, se visualiza si los sitios de los proveedores de comercio digital cumplen con las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Recomendaciones de Profeco para tus compras en este Hot Sale 2026

Pero además, da algunas recomendaciones como el hacer un presupuesto y tomar en cuenta prioridades, por lo que antes de visitar las tiendas en internet que participan en esta campaña.

Se sugiere elaborar un presupuesto de lo que se puede gastar, considerando las posibilidades de pago; también es conveniente tomar en cuenta prioridades y evitar gastos innecesarios.

Recomendaciones de Profeco para tus compras en el Hot Sale 2026. Foto: Magnifik ❮ ❯

Es importante cerciorarse que el sitio web sea conocido, con buena reputación y seguro, para lo cual se debe verificar que comience con https://www y tenga un certificado SSL (el candado en la barra de direcciones) para garantizar que nuestros datos estén protegidos.

Al respecto, la Profeco señala que el vendedor debe informar su domicilio físico, números telefónicos y medios de contacto, y antes de comprar, se debe verificar la disponibilidad del producto, plazos y costos de entrega, términos y condiciones de la garantía, así como las políticas de cambio o devolución.

¿Cómo checar vigencia y validez de las ofertas y promociones?

En cuanto a las ofertas y promociones, la institución sugiere revisar los términos y condiciones. En caso de existir restricciones, limitaciones o condiciones de compra, deben ser señaladas durante la transacción. Asimismo, hay que tener cuidado con páginas en el e-commerce que ofrezcan muchas ofertas y promociones a la vez, y denunciar la publicidad engañosa que se detecte.

Buró comercial

Por otro lado, se indicó que en el Buró Comercial (https://burocomercial.profeco.gob.mx/) se verifica el comportamiento comercial de proveedores y prestadores de servicios, como número de quejas que tienen en la Procuraduría y principales motivos de reclamación.

Pide a la población que si en algún momento siente que sus derechos son vulnerados y requiere presentar una queja o denuncia, las personas se pueden acercar al Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722; redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco

Facebook: ProfecoOficial

Correos electrónicos: denunciasprofeco@profeco.gob.mx, denunciapublicitaria@profeco.gob.mx y asesoria@profeco.gob.mx.