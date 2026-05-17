CNTE iniciará huelga nacional en la CDMX el 1 de junio

Luego del anuncio del incremento salarial a los maestros de México, por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), confirmaron el inicio de una huelga nacional que daría inicio el 1 de junio en el marco de la inauguración del Mundial 2026.

A través de redes sociales, circula un video, donde miembros y representantes de la CNTE, exponen sus motivos, no sólo para rechazar el incremento del 9% en su sueldo, sino para anunciar que ya tenían nueva fecha para retomar la huelga nacional que afectaría mayormente en Ciudad de México.

"De manera unitaria vamos a salir a reanudar la huelga nacional. Es muy importante anunciar los oídos sordos que tiene el Gobierno Federal y (..) rechazamos categóricamente el aumento del 9% que consideramos es raquítico para la inflación y que no refleja realmente la revalorización del magisterio como lo anunciaban"

, declararon en el video.

Huelga de CNTE afectaría varios estados

Además de la marcha proveniente del Ángel de la Independencia con destino hacia el Zócalo, diversas entidades del país con una fuerte presencia sindical, contemplan un cese de actividades, al menos en planteles de nivel básico.

Calendario del paro nacional de la CNTE

Según dirigentes magisteriales, la decisión final se habría dado durante la nueva Asamblea Nacional Representativa el pasado 16 de mayo y confirmada para este 1 de junio. Aunado a esto, la Coordinadora tiene un calendario bien detallado y relacionado con el estallamiento de la huelga nacional. Algunas de las fechas más relevantes son:

16 de mayo: Asamblea Nacional Representativa que definió el inicio formal de la huelga.

que definió el inicio formal de la huelga. 30 de mayo: Jornada Nacional para tocar el tema de pensiones.

Jornada Nacional para tocar el tema de pensiones. 1 de junio: Arranque de paro nacional en distintos estados.

Arranque de paro nacional en distintos estados. Suspensión de clases: Si se aprueba la propuesta, el 1 de junio iniciaría el paro.

Las delegaciones que han confirmado su participación en las diversas movilizaciones:

Sección 7 (Chiapas)

Sección 22 (Oaxaca)

Sección 14 (Guerrero)

Sección 18 (Michoacán)

Secciones 34 y 58 (Zacatecas)

Sección 9 (Ciudad de México)

Estado de México.

La CNTE estalla el paro nacional educativo.

Durante la madrugada concluyó la Asamblea Nacional Representativa de la CNTE, acordaron iniciar una huelga nacional con la participación de Oaxaca y distintos estados del país.#Oaxaca #twitteroax pic.twitter.com/H2qGn6Jhts — La Onda Oaxaca (@LaondaOaxaca) May 17, 2026

De acuerdo con una de las últimas publicaciones de la CNTE, sienten insuficiente el incremento salarial. "El gobierno anuncia aumentos históricos, pero en la realidad el magisterio sigue enfrentando salarios insuficientes, precarización laboral y pérdida del poder adquisitivo." aseguran en un comunicado.