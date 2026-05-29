Concluye sin acuerdos mesa de negociación con la CNTE en Segob

A tres días de que arranque la huelga nacional, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el gobierno federal no alcanzaron acuerdos, por lo que los maestros disidentes amenazaron con escalar sus protestas.

Después de siete horas de negociaciones en la casona de Bucareli, en un encuentro encabezado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en el que también estuvo el gobernador de Oaxaca Salomón Jara; Mario Delgado, titular de la SEP y Martí Batres, director de ISSSTE, el magisterio disidente anunció que fueron pocos los avances.

A la salida de la comisión de 18 representantes que acudieron a la reunión, señalaron que de los 79 puntos de su pliego petitorio apenas han sido atendidos unos cuantos, por lo que continuarán las movilizaciones en la Ciudad de México y no descartaron trata de ingresar al zócalo.

Precisaron que el próximo 1 de junio, cuando estallará la huelga nacional, habrá una asamblea nacional representativa en la Ciudad de México en la que se determinarán las acciones a seguir y las movilizaciones que se efectuarán en el marco del Mundial de Futbol.

Entre los únicos avances registrados este viernes, está la reparación del daño a las 15 víctimas de la agresión en Valle de Mitla, Oaxaca, donde hubo algunas personas heridas.

Y es que, a menos de dos semanas del inicio del Mundial de Futbol, la disidencia magisterial aumentó sus demandas y además de la abrogación de la reforma educativa y la Ley del ISSSTE también solicitarán la destitución y cárcel para el presidente municipal de Villa de Mitla, Esaú López Quero, por lo agresión a maestros en Oaxaca.

La secretaria general de la Sección 22 de la CNTE, Yenny Aracely Pérez, advirtió que es indispensable que el gobierno federal y el estatal tomen cartas en el asunto sobre lo ocurrido en Villa de Mitla, y den una solución al grave problema que representa esta crisis.

En tanto, el Oaxaca la Sección 22 determinó mantener su esquema de su esquema de lucha con el 80 por ciento de sus militantes movilizados en Oaxaca y únicamente el 20 por ciento en la Ciudad de México.

Crece protesta

A partir del 1 de junio se sumarán a las movilizaciones en la Ciudad de México las demás secciones de la Coordinadora, una vez que suspendan las clases en buena parte del país, por lo que es de preverse que se incrementen las protestas en la Ciudad de México, ante la cercanía de la inauguración del Mundial de Futbol.

Las demandas de la Coordinadora siguen siendo la abrogación de la Ley del ISSSTE, que trasladó el sistema de pensiones a cuentas individuales administradas por Afores y regresar a un modelo solidario que garantice pensiones dignas.

Asimismo, rechazan el aumento salarial del 9 por ciento anunciado por el gobierno el 15 de mayo de 2026 e insisten en un incremento del 100 por ciento directo al sueldo base.

También mejora en servicios de salud para trabajadores, regularización de plazas docentes y estabilidad laboral, así como la eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, que consideran punitiva.