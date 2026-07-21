Detenciones del ICE se disparan: julio perfila un nuevo récord histórico

La ofensiva migratoria del gobierno de Donald Trump alcanzó un nuevo máximo en junio. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) reportó 43 mil 138 detenciones durante ese mes, la cifra mensual más alta desde el inicio del segundo mandato del presidente estadounidense, mientras que los registros preliminares indican que julio podría superar ese récord, de acuerdo con datos internos de la agencia difundidos por The Guardian.

Acciones y cifras de la política migratoria de ICE

La información también muestra que, al 11 de julio, ICE mantenía bajo custodia a 65 mil 765 personas, el nivel más alto registrado por la corporación.

El incremento coincide con la expansión de redadas en centros de trabajo, operativos para localizar personas con órdenes de deportación pendientes y un mayor despliegue de agentes en distintas regiones de Estados Unidos.

Las cifras respaldan parcialmente las declaraciones del zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, quien afirmó que junio fue el mes con más arrestos en la historia de ICE y que julio va camino de establecer un nuevo máximo.

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Homan también aseguró que el gobierno estadounidense ha tenido que liberar a unas 65 mil personas detenidas por ICE debido a resoluciones judiciales, incluidos recursos de habeas corpus. Sin embargo, hasta ahora la administración Trump no ha presentado evidencia pública que respalde esa cifra ni ha precisado cuántos casos corresponden específicamente a ese recurso legal.

Durante la misma intervención, el funcionario sostuvo que las deportaciones aumentaron alrededor de 40% respecto al mismo periodo del año anterior y afirmó que la Casa Blanca enfrenta más de 100 órdenes judiciales que, a su juicio, han frenado distintas medidas migratorias impulsadas por el gobierno.

Reacciones y consecuencias para México y la justicia

El habeas corpus es un recurso jurídico que protege a las personas contra detenciones arbitrarias. Permite que un juez revise la legalidad del arresto y, si determina que no existe fundamento suficiente para mantener a la persona bajo custodia, puede ordenar su liberación.

Para México, el aumento de personas detenidas implica una mayor presión sobre la red consular, encargada de brindar asistencia jurídica y protección a ciudadanos mexicanos bajo custodia migratoria.

En semanas recientes, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha solicitado información al gobierno estadounidense por varios casos de mexicanos fallecidos durante operativos o mientras permanecían detenidos.

El endurecimiento de la estrategia migratoria también ha incrementado el escrutinio sobre ICE. La agencia enfrenta investigaciones relacionadas con el uso de la fuerza en algunos operativos y anunció recientemente la incorporación de cámaras corporales durante retenes vehiculares, después de varios incidentes que derivaron en la muerte de migrantes.

Las cifras conocidas este martes muestran que la administración Trump mantiene el ritmo de expansión de su política migratoria y busca acelerar las deportaciones, mientras defiende en los tribunales las medidas impugnadas por organizaciones civiles y jueces federales.