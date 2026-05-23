Fiscalía de Puebla identificó a los responsables de la muerte de Blanca Adriana Vázquez

La Fiscalía General del Estado de Puebla ya identificó oficialmente a los presuntos responsables del caso de Blanca Adriana Vázquez Montiel, la mujer de 37 años que desapareció tras acudir a una supuesta clínica estética y cuyo cuerpo fue localizado días después en el estado de Tlaxcala.

Las autoridades poblanas buscan actualmente a Diana Alejandra Palafox Romero, señalada como presunta encargada de la clínica Detox; a su hijo, Carlos Quezada Palafox; y a una tercera mujer cuya identidad no ha sido revelada públicamente. Todos permanecen prófugos.

Historia de terror en Puebla. Blanca Adriana Vázquez Montiel de 37 años asistió a la clínica "Detox" a realizarse un procedimiento estético. Personal de la clínica le dijo a su esposo que necesitaban algunos materiales médicos para Adriana. Él salió a comprarlos, cuando volvió,... pic.twitter.com/Ywngp4r3r3 — Hiram Hurtado (@ehiramhurtado) May 20, 2026

El caso comenzó el pasado 18 de mayo, cuando Blanca Adriana acudió a la clínica Detox, ubicada sobre Calzada Zavaleta, en Puebla, para realizarse un procedimiento estético. De acuerdo con la investigación, personal del establecimiento pidió a su esposo salir a comprar medicamento, vendas y una faja para la intervención.

Sin embargo, al regresar aproximadamente una hora después, encontró la clínica completamente vacía y sin rastro de su esposa, por lo que dio aviso inmediato a las autoridades.

La Fiscalía abrió una carpeta de investigación y activó el Protocolo Alba. Posteriormente, un cateo en el inmueble y el análisis de cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte de lo ocurrido dentro y fuera del establecimiento.

En las imágenes obtenidas por las autoridades se observa a Diana Palafox, acompañada de otras personas, trasladando un bulto hacia un automóvil Mini Cooper rojo con placas del estado de Puebla. Las grabaciones fueron consideradas una pieza clave para orientar la investigación.

Días más tarde, autoridades confirmaron la localización del cuerpo de Blanca Adriana en Tlaxcala. Hasta el momento, la Fiscalía no ha revelado oficialmente las causas precisas de muerte ni el avance completo de los peritajes.

Uno de los aspectos que más ha generado indignación alrededor del caso es que la clínica Detox presuntamente operaba sin las autorizaciones correspondientes y que Diana Palafox no contaría con acreditaciones médicas reconocidas para realizar procedimientos quirúrgicos.

? Familiares y amigos dieron el último adiós a Blanca Adriana Vázquez, previo a su traslado a Huauchinango, donde será sepultada.



Su madre agradeció las muestras de cariño, apoyo y solidaridad recibidas durante su búsqueda y por acompañarlos en este difícil momento. pic.twitter.com/YqCiSc4JtR — AG Medios | Noticias de Puebla (@AG_Medios) May 23, 2026

Ahora, los presuntos responsables podrían enfrentar delitos como homicidio, desaparición de personas, encubrimiento y ejercicio ilegal de la medicina. Dependiendo de cómo avance la investigación y de los delitos que finalmente sean acreditados por el Ministerio Público, las penas podrían alcanzar varias décadas de prisión.

El caso de Blanca Adriana ha provocado alarma nacional por las condiciones en las que operan algunas clínicas estéticas clandestinas en México y por la facilidad con la que estos establecimientos continúan funcionando sin supervisión adecuada de las autoridades sanitarias.