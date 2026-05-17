Bodega de cartón se incendia en Iztapalapa

Alrededor de las 12:00 de la tarde de este domingo 17 de mayo, una bodega de cartón al oriente de la Ciudad de México, en la alcaldía Iztapalapa ardió en llamas. Esto movilizó al cuerpo de bomberos y emergencia de la Ciudad de México.

Las llamas generaron columnas de humo de gran alcance, pero los cuerpos de rescate pudieron movilizarse oportunamente para combatir y controlar el siniestro de la colonia Leyes de Reforma Tercera Sección.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) dio a conocer que el lugar de los hechos está ubicado en 16 de marzo de 1861 y Avenida Leyes de Reforma, colonia Leyes de Reforma 3a Sección, en la alcaldía Iztapalapa y afortunadamente, no se reportan lesionados.

Sin lesionados

A la bodega incendiada de Iztapalapa, se movilizaron elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes de manera coordinada, realizaron la evacuación de 50 personas.

Servicios de emergencia laboran para sofocar el incendio que se registra en una bodega de cartón ubicada en 16 de Marzo de 1861 y Avenida Leyes de Reforma, col. Leyes de Reforma 3a Sección, @Alc_Iztapalapa.



Personal de la @SGIRPC_CDMX en coordinación con @Bomberos_CDMX,... pic.twitter.com/G6qbcrVt3i — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 17, 2026

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el incendio afectó dos tinacos de mil 100 litros de agua y el cuarto de una azotea cercana.

Después de aproximadamente hora y media de labores, el Jefe Vulcano Cova, director general de Bomberos de la CDMX, informó que fue extinguido el fuego. Posteriormente comenzaron las labores de remoción y enfriamiento en este predio utilizado para almacenar materiales de reciclaje.