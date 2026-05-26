Enfrentamiento y bloqueos en Colima: Reportan delincuentes abatidos y suspensión de clases

La tarde de este lunes 25 de mayo, se realizó un operativo en la comunidad de Caleras, en el municipio de Tecomán y sus zonas aledañas, donde se registró un enfrentamiento, entre elementos de la Fiscalía General del Estado y hombres armados. Presuntamente, algunos los vinculan al Cartel de Jalisco Nueva Generación. (CJNG).

De acuerdo con el comunicado del Gobierno de Colima, la Secretaría de Marina (Marina), la Policía Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, la FGE y el resto de instituciones que integran la Mesa, se movilizaron y respondieron de manera coordinada para dar con el paradero de los agresores, realizando acciones en diversos municipios del estado.

En la comunidad de Caleras, se registraron algunos enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los presuntos delincuentes, diversos incendios de vehículos que fueron provocados, pero afortunadamente, ya fueron controlados. Sin embargo, el hecho dejó un saldo bajo de heridos.

Saldo de heridos por enfrentamiento en Colima

Hasta el momento de actualización de esta nota, se tiene como saldo dos elementos de la Físcalía heridos, uno de ellos de gravedad. Y producto de los enfrentamientos, dos agresores resultaron abatidos. Aunado a ello, un ciudadano estadounidense fue detenido, el cual cuenta con una orden de aprehensión por homicidio en Estados Unidos de América.

Dados los hechos ocurridos en algunos puntos de Tecomán, que han complicado la circulación carretera, por un operativo en curso en dicho municipio, he tomado la decisión de que el día de mañana las clases se lleven a cabo en la modalidad virtual en este municipio, así como en... — Indira Vizcaíno (@indira_vizcaino) May 26, 2026

El enfrentamiento se registró en los límites de Michoacán y la circulación de Manzanillo-Colima se vio afectada, pero la autopista ya fue liberada.