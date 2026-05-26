La tarde de ayer, se registraron enfrentamientos en Colima que derivaron en incendios de vehículos
Enfrentamiento y bloqueos en Colima: Reportan delincuentes abatidos y suspensión de clases
Por: Citli Toribio
La tarde de este lunes 25 de mayo, se realizó un operativo en la comunidad de Caleras, en el municipio de Tecomán y sus zonas aledañas, donde se registró un enfrentamiento, entre elementos de la Fiscalía General del Estado y hombres armados. Presuntamente, algunos los vinculan al Cartel de Jalisco Nueva Generación. (CJNG).
De acuerdo con el comunicado del Gobierno de Colima, la Secretaría de Marina (Marina), la Policía Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, la FGE y el resto de instituciones que integran la Mesa, se movilizaron y respondieron de manera coordinada para dar con el paradero de los agresores, realizando acciones en diversos municipios del estado.
En la comunidad de Caleras, se registraron algunos enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los presuntos delincuentes, diversos incendios de vehículos que fueron provocados, pero afortunadamente, ya fueron controlados. Sin embargo, el hecho dejó un saldo bajo de heridos.
Saldo de heridos por enfrentamiento en Colima
Hasta el momento de actualización de esta nota, se tiene como saldo dos elementos de la Físcalía heridos, uno de ellos de gravedad. Y producto de los enfrentamientos, dos agresores resultaron abatidos. Aunado a ello, un ciudadano estadounidense fue detenido, el cual cuenta con una orden de aprehensión por homicidio en Estados Unidos de América.
El enfrentamiento se registró en los límites de Michoacán y la circulación de Manzanillo-Colima se vio afectada, pero la autopista ya fue liberada.
Suspenden clases en cuatro municipios de Colima
Derivado de las complicaciones viales y con la finalidad de salvaguardar la integridad de la comunidad estudiantil mientras continúan los operativos de búsqueda, la gobernadora Indira Vizcaíno anunció modificaciones en el calendario escolar.
Se determinó la suspensión de clases presenciales para transitar temporalmente a la modalidad virtual en todas las escuelas de los siguientes municipios:
- Tecomán
- Manzanillo
- Armería
- Ixtlahuacán
Las autoridades educativas informaron que el monitoreo de la situación es permanente y pidieron a la población informarse únicamente a través de los canales y boletines oficiales del Gobierno del Estado para evitar la propagación de rumores.