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¿Otro incendio en la refinería Dos Bocas? Esto es lo que se sabe del incidente en Tabasco

Videos en redes sociales meutran humo en la planta Dos Bocas

Refinería Olmeca Dos Bocas
Refinería Olmeca Dos Bocas

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Esta mañana, en las primeras horas del sábado 16 de mayo, se reportó un presunto incendio en la refinería Olmeca de Dos Bocas, en Tabasco, luego de que en redes sociales comenzaran a circular videos donde se observa una columna de humo en las instalaciones.

Horas después, Petróleos Mexicanos (Pemex) emitió un comunicado en el que aseguró que las instalaciones operan con normalidad y que el incidente ocurrió durante maniobras de mantenimiento programadas en tanques de almacenamiento de residuos de vacío.

De acuerdo con la empresa, durante las labores se registró una llama en el exterior de uno de los tanques alrededor de la medianoche; Sin embargo, la situación fue controlada de inmediato conforme a los protocolos de seguridad establecidos.

Pemex afirmó que el hecho no representaba riesgo para el personal, las instalaciones ni para la población cercana, además de señalar que los trabajos de mantenimiento continúan conforme a lo programado.

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