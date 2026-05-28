Diputados aprueban comisión del INE para revisar posibles nexos criminales de candidatos

La Cámara de Diputados aprobó la creación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, un nuevo órgano dentro del Instituto Nacional Electoral (INE) que tendrá como objetivo revisar perfiles de aspirantes a cargos de elección popular para detectar posibles vínculos con el crimen organizado.

La propuesta, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de una reforma electoral, fue avalada por 271 votos a favor, 92 en contra y cero abstenciones.

La comisión estaría integrada por cinco consejeros electorales y funcionaría como un mecanismo de coordinación entre el INE y distintas instancias de seguridad y procuración de justicia, entre ellas la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Centro Nacional de Inteligencia.

El objetivo será emitir alertas sobre perfiles considerados de "riesgo razonable" por posibles vínculos con actividades ilícitas antes de que los partidos registren oficialmente a sus candidatos rumbo a las elecciones de 2027.

La iniciativa establece que el procedimiento será voluntario para los partidos políticos y que la información obtenida tendrá carácter confidencial. Además, las autoridades de seguridad no compartirían públicamente detalles de investigaciones o expedientes abiertos.