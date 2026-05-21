Por Mundial 2026 el INE implementará home office en CDMX

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que su personal en la Ciudad de México trabajará bajo la modalidad de home office del 1 de junio al 12 de julio, como parte de las medidas ante la realización de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la capital del país.

A través de un comunicado, el organismo explicó que la decisión fue tomada debido al posible incremento en el tránsito vehicular, las afectaciones a la movilidad urbana y el aumento de emisiones contaminantes durante el evento deportivo.

Además, señaló que el Gobierno de la Ciudad de México solicitó el uso de los estacionamientos de algunos de sus inmuebles.

"El incremento en el tránsito vehicular, la movilidad urbana y las emisiones contaminantes; así como la solicitud del gobierno local para la utilización de los estacionamientos de nuestros inmuebles".

Fueron las razones expuestas por el instituto para implementar la medida.

Aunque el último partido de la Copa del Mundo programado en la Ciudad de México se disputará el 5 de julio de 2026, el INE determinó aplicar el esquema de trabajo remoto desde el 1 de junio, es decir, 10 días antes del arranque del torneo, y mantenerlo hasta el 12 de julio, una semana después de la conclusión de las actividades mundialistas en la capital.

La medida busca reducir complicaciones logísticas para trabajadores y ciudadanos, ante la expectativa de una fuerte afluencia de visitantes nacionales y extranjeros durante el torneo internacional.