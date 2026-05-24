Influencers sufren susto en vuelo de Aeroméxico rumbo a Corea del Sur

Un vuelo de Aeroméxico con destino a Corea del Sur tuvo que regresar de emergencia a la Ciudad de México luego de presentar una falla en pleno trayecto. Dentro de la aeronave viajaban varios influencers, conductores y figuras del entretenimiento mexicano, quienes compartieron en redes sociales los momentos de tensión que vivieron durante el incidente.

El vuelo AM090 había despegado del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con rumbo a Seúl. Sin embargo, mientras la aeronave sobrevolaba territorio del norte del país, la tripulación detectó daños en uno de los parabrisas del avión, situación que obligó a activar los protocolos de seguridad y regresar inmediatamente al AICM.

Entre los pasajeros se encontraban Wendy Guevara, Kunno, Celia Lora, La Bebeshita, Lolita Cortés, Gaby Ramírez, Tania Vázquez, Nacho Casano y Vanessa "Labios 4K", quienes documentaron parte de la experiencia a través de videos y transmisiones en redes sociales.

Las publicaciones rápidamente se viralizaron debido a la cantidad de figuras públicas que viajaban juntas rumbo a Corea del Sur como parte de un evento organizado por una agencia de viajes.

el parabrisas del avión en el que iban a Korea se daño

gracias a dios todos están bien

irán en otro vuelo #mexico#podcast #korea #wendyguevara #lacasadelosfamososmx pic.twitter.com/Hysy8LU7Zw — Escuadrón Wendy Guevara (@escuadronguevar) May 24, 2026

¿Qué pasó en el vuelo?

De acuerdo con los testimonios compartidos por los propios pasajeros, el capitán informó durante el vuelo que uno de los parabrisas de la aeronave presentaba daños, motivo por el cual era necesario volver a la Ciudad de México para realizar una revisión técnica.

Wendy Guevara relató que el anuncio provocó nerviosismo entre varios pasajeros, mientras que La Bebeshita confesó que comenzó a rezar debido al miedo que sintió tras escuchar el reporte de la tripulación.

En videos difundidos en redes sociales se observa a algunos pasajeros utilizando mascarillas de oxígeno y reaccionando al momento en el que el avión inició el regreso hacia la capital mexicana.

Afortunadamente, el aterrizaje se realizó sin personas lesionadas ni incidentes mayores. Posteriormente, los pasajeros descendieron de la aeronave y fueron atendidos por personal de la aerolínea.

Aeroméxico confirmó que el vuelo regresó por una revisión técnica preventiva, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer un reporte detallado sobre las causas exactas del daño detectado en el parabrisas.

El incidente rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales debido a las transmisiones, videos y reacciones de los influencers y artistas que viajaban dentro del avión.