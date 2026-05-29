¿Por qué discutieron Noroña y un senador del PVEM en plena sesión del Senado?

Un momento de tensión se registró durante la sesión extraordinaria del Senado de la República cuando Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, protagonizó un intercambio con Luis Armando Melgar, legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

El incidente ocurrió durante una jornada legislativa que se prolongó hasta la madrugada de este viernes y que estuvo marcada por los debates relacionados con Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa.

El video difundido en redes sociales muestran el momento en que Melgar se acerca al lugar de Fernández Noroña con una playera color guinda con la leyenda "#YoConRocha".

Tras colocarla sobre el escaño del morenista, éste la devolvió, lo que derivó en un intercambio de la prenda entre ambos legisladores y una discusión ante la mirada de otros senadores.



Mostraron playeras #YoconRocha" . Cuartoscuro.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, intervino para llamar al orden en el recinto y evitar que la situación escalara.

Aunque el intercambio no pasó a mayores, la escena llamó la atención debido a que involucró a legisladores de partidos que forman parte de la misma coalición legislativa (Morena y PVEM).