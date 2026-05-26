Sheinbaum presume músculo económico; vende confianza ante turbulencia global

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que durante el primer trimestre de 2026 el país captó 23 mil 591 millones de dólares en inversión extranjera directa, cifra que presentó como récord histórico para un periodo enero-marzo.

Durante la conferencia en Palacio Nacional, la mandataria también destacó el desempeño del comercio exterior. Entre enero y abril, abundó, las exportaciones mexicanas crecieron 21.8 por ciento respecto del mismo periodo del año previo, mientras las importaciones aumentaron 19.9 por ciento. La diferencia dejó un superávit comercial de 3 mil 508 millones de dólares.

Sheinbaum sostuvo que el saldo positivo refleja que el país exporta más de lo que importa, particularmente en el marco de su estrategia económica orientada a fortalecer producción nacional y mercado interno con capacidad exportadora.

La presidenta aclaró que el fondo anunciado por la Unión Europea no implica financiamiento directo al gobierno mexicano ni un crédito soberano. Lo describió como un mecanismo para que empresas europeas accedan a respaldo financiero y puedan invertir en México.



"Quiere decir que la Unión Europea, a sus empresas, empresas europeas, les puede dar un crédito de un fondo especial para poder invertir en México".

La presidenta aseguró que este esquema fortalece la llegada de inversiones extranjeras al país en un contexto de competencia internacional por capital productivo.

La presidenta vinculó los indicadores con el desempeño reciente de la economía mexicana y sostuvo que, pese al entorno internacional complejo, el país mantiene atractivo para la inversión productiva. Presentó las cifras como señal de confianza empresarial en el mercado mexicano.

Sheinbaum insistió en que el crecimiento de exportaciones por encima de importaciones fortalece la balanza comercial y permite mantener un saldo favorable para el país.

Subrayó que esa dinámica forma parte del modelo económico de su administración.

Los datos fueron expuestos como parte del bloque de balance económico de la conferencia matutina, donde el gobierno federal buscó contrastar los indicadores de inversión y comercio exterior con narrativas de desaceleración o incertidumbre económica.