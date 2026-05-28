Enrique Inzunza solicita licencia en el Senado; no participará en periodo extraordinario

Después de haber sostenido que acudiría al periodo extraordinario del Senado de la República y que no solicitaría licencia a su cargo, el senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, informó este jueves que se separará temporalmente de sus funciones legislativas y que será su suplente, Omar López Campos, quien participe en las sesiones programadas para este jueves y viernes.

"Ante la embestida mediática que se ha desplegado por personeros y medios de la derecha, he decidido que sea mi suplente, el arquitecto Omar López Campos, quien participe en las sesiones de hoy y mañana, para lo cual estoy presentando la solicitud de licencia condigna", señaló el legislador en un mensaje difundido en redes sociales.

La decisión representa un cambio respecto a la postura que había expresado previamente, cuando aseguró que asistiría a los trabajos legislativos y descartó solicitar licencia en medio de los señalamientos por parte del gobierno de los Estados Unidos por estar presuntamente relacionado con el Cártel de Sinaloa.

Enrique Inzunza Cázarez indicó que se encuentra en la Ciudad de México y que desde el miércoles acudió a la sede del Senado en atención a la convocatoria para las sesiones extraordinarias previstas para los días 28 y 29 de agosto.

Me encuentro en la CDMX, en el @senadomexicano, a cuya sede he acudido desde el día de ayer, en atención a la cita que nos fuera formulada para la sesión extraordinaria a celebrarse los días 28 y 29 del mes en transcurso.



En mi vida de servidor público siempre he sido cabal... — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) May 28, 2026

El legislador afirmó que durante su trayectoria en el servicio público ha cumplido con sus responsabilidades y sostuvo que su determinación obedece al clima de cuestionamientos mediáticos que, aseguró, ha sido impulsado por sectores de la oposición.

Pese a separarse temporalmente del cargo, señaló que seguirá de cerca los trabajos legislativos, incluidas las reuniones de comisiones y las sesiones del pleno, y que continuará respaldando a la bancada de Morena con opiniones y argumentos sobre los dictámenes que serán discutidos durante el periodo extraordinario.

"Nadie detendrá la consolidación del Estado constitucional de bienestar en México. ¡Con el pueblo, todo; sin el pueblo, nada!", afirmó el senador al concluir su mensaje.

¿De qué se le acusa a Inzunza?

Los cargos imputados por una Corte Federal en Estados Unidos incluyen: