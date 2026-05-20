Jorge Sánchez ignora los abucheos contra él en el Tri: "Trato de no escucharlos"

Jorge Sánchez es de los jugadores más criticados y abucheados cuando porta la playera de la Selección Mexicana debido al rendimiento que ha mostrado, esto sin importar que actualmente juega en Europa.

Al respecto, el lateral derecho del PAOK de Grecia, equipo al que llegó hace apenas medio año tras salir de Cruz Azul, señaló que trata de ignorar los abucheos en su contra y enfocarse en revertir la percepción que tiene la afición sobre él.

"Lo que nos toca hacer es que, si nos están abucheando, como me ha pasado en su momento, trato de no escuchar o trato de revertir las cosas. Trato de ver qué hacer para no enfocarme tanto en el abucheo y enfocarme solamente en lo que me toca, que es jugar. Creo que eso es lo más importante".

dijo este miércoles en el Centro de Alto Rendimiento.

Jorge se integró esta semana a la concentración premundialista junto a César Montes, Luis Chávez, Mateo Chávez y Edson Álvarez, quienes, junto a Guillermo Ochoa, son los seis jugadores del extranjero y que ya entrenan bajo las órdenes de Javier Aguirre de cara a la Copa del Mundo.

"Espero en Dios también que la gente, cuando empiece el Mundial, esté de nuestro lado y que en todo momento nos apoyen. Porque al final somos mexicanos y queremos que nos vaya bien en todos los aspectos".

"Se nos critica por irnos a Europa".

Si bien ya lo tenía pensado desde hacía tiempo, Jorge Sánchez pudo volver a Europa apenas en este 2026 al irse al futbol griego con el PAOK, equipo en el que tiene intermitencia ya que no es titular habitual.

Sobre su decisión de regresar al Viejo Continente a una liga y equipo de segundo o tercer nivel, que está por debajo de sus ex equipos como Ajax y Porto, Jorge consideró que a los futbolistas mexicanos se les critica por irse a Europa pero no a equipos top.

"Creo que ir a Europa es por las cosas que estás haciendo bien. A veces se demerita ese aspecto porque ahora que estoy allá veo muchas cosas muy diferentes a las que tienes aquí en México. Tienes las instalaciones, el trato, muchas cosas que los de afuera no logran ver".

Jorge Sánchez Ramos,futbolista mexicano. Aracely Martínez.

Aracely ❮ ❯

"A veces somos muy criticados cuando vamos a Europa, pero realmente no saben lo que vive el jugador, tu familia, tus hijos. Yo, en lo personal, en esa parte estoy tranquilo" señaló.

Competencia reñida por la lateral derecha

Por último, habló de la competencia que existe en la lateral derecha de la Selección ya que también están Israel Reyes, del América, y probablemente Julián Araujo, del Celtic, siempre y cuando logre recuperarse. Incluso existe la posibilidad de que Richard Ledezma, de Chivas, sea llamado.