Pemex se pronuncia sobre su nuevo director, Juan Carlos Carpio

Tras la salida de Víctor Rodríguez de la dirección de Petróleos Mexicanos (PEMEX), según el anuncio de la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, a través de su cuenta de X, donde agregó que confía en el perfil de Juan Carlos Carpio para asumir el cargo.

Esta tarde, a través de la misma red social, la cuenta de Petróleos Mexicanos (PEMEX) se pronunció sobre el nuevo titular en la Dirección General de la Empresa Pública del Estado, apuntando que es un economista financiero con más de 20 años de experiencia en las finanzas públicas y manejo de la deuda.

¿Quién es Juan Carlos Carpio Fragoso?

Juan Carlos Carpio Fragoso es egresado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

es egresado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Obtuvo una maestría en Gerencia Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Director general de la Administración Financiera de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México.

de la Ciudad de México. Participó en el diseño de modelos de programación financiera para mitigar los efectos de las crisis económicas de 2008 y 2020.

Director de Finanzas en Petróleos mexicanos desde 2024.

El Consejo de Administración de Pemex toma conocimiento del cambio en la Dirección General.



Comunicado nacional: https://t.co/8hJLu5qPE8 pic.twitter.com/wlHvtt1xEh — Petróleos Mexicanos (@Pemex) May 15, 2026

En el comunicado publicado en la cuenta de X de la petrolera mexicana, aseguró que "Continuaremos avanzando en refinación, petroquímica, fertilizantes, logística y proyectos de cogeneración energética, con el objetivo de afianzar la eficiencia operativa, la posición financiera de la empresa y su sostenibilidad", después de reconocer el cambio de directivo en Pemex.

Anterior director de Pemex

El Dr. Víctor Rodríguez Padilla, anterior titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), ahora estará a cargo del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, según el anuncio de la propia presidenta de México a través del video publicado en su cuenta de X, donde detalló el sobresaliente trabajo de Rodríguez Padilla.

Sin embargo, esto ocurrió en medio de la presión por a deuda de la petrolera debido a pérdidas consecutivas y la preocupación de mercados ante la situación fiscal del país.