Juez admite amparo de Ernesto Ruffo por presunta incomunicación

La tarde de este martes 21 de julio, un juez federal del estado de Baja California admitió un amparo promovido por la defensa del ex gobernador Ernesto Ruffo Appel.

Lo anterior se aceptó porque presuntamente se tiene en incomunicación al detenido, ademas si defensa también argumenta irregularidades en el proceso de detención.

La medida judicial busca frenar actos como la incomunicación, la falta de suministro de medicamentos y su traslado fuera de Ensenada sin las certificaciones médicas correspondientes.

El juez Marco Antonio Arreola Herrera, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, emitió el acuerdo este lunes 20 de julio. Esto ocurrió luego de que la defensa del primer gobernador de oposición en México señalara que Ruffo Appel ha permanecido incomunicado desde su captura.

Entre los actos reclamados ante la justicia federal también se encuentran la omisión de informar a la familia y a la defensa sobre su ubicación exacta, así como la negativa de permitirle contacto privado con sus abogados.

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