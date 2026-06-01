Jueza afirma que "hay pruebas abundantes" contra Gerardo Mérida

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó pruebas de acusación contra el exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida. De acuerdo con la jueza federal de Nueva York, Katherine Polk, estas "son abundantes", aseguró durante la segunda audiencia del mexicano.

La audiencia se celebró en una corte federal de Nueva York y duró menos de veinte minutos. El objetivo fue establecer un calendario de juicio.

De acuerdo con lo estipulado por la jueza y las autoridades de EU, contará con un plazo de 2 meses (60 días) para procesar las evidencias, según se dijo ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Dichas declaraciones contrastan con versiones difundidas en México donde en más de una ocasión, se ha dicho que "no hay pruebas", en contra de los funcionarios sinaloenses.

Sin embargo, durante la audiencia, la jueza explicó que el volumen de información es tan amplio, que se necesitan dos meses para organizarlo y ponerlo a disposición de los abogados defensores. "Hay muchos acusados en este caso y están llegando en olas", fueron las palabras de Polk al explicar la complejidad en el proceso judicial".

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"La evidencia (en el caso en vs del general Gerardo Mérida y otros) es ABUNDANTE" ha revelado la jueza federal de Nueva York, Katherine Polk en la audiencia de esta mañana en Manhattan.



Y ha dado un plazo de 60 días tan solo para que esa evidencia sea procesada. — Arturo Ángel (@arturoangel20) June 1, 2026

Próxima audiencia de Gerardo Mérida en EU

El próximo encuentro judicial sería para el 4 de agosto. Para este momento, las partes deberán informar sobre el avance en la revisión de la evidencia y los siguientes pasos del caso del sinaloense, Gerardo Mérida.

Cabe destacar, que la jueza también recordó al exfuncionario que tendrá acceso a la evidencia presentada por el gobierno para poder "evaluar opciones" y revisarla en referencia a las decisiones legales que podrá tomas conforme el proceso avance.

Gerardo Mérida, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y otras 9 personas han sido acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por mantener presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la fracción de "Los Chapitos".