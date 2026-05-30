Karen Castrejón llamó a corregir vacíos legales para garantizar una transición energética justa

Fortalecer los marcos legales y la cooperación entre América Latina y Europa es indispensable para garantizar una transición energética justa, sostenible y transparente, afirmó la senadora Karen Castrejón Trujillo durante los trabajos de la Comisión de Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente, Política Energética, Investigación, Innovación y Tecnología de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat).

La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde advirtió que los congresos tienen la responsabilidad de identificar y corregir vacíos normativos que aún limitan el desarrollo de políticas energéticas capaces de equilibrar crecimiento económico, protección ambiental y bienestar social.

Durante su participación en los trabajos parlamentarios, destacó que el intercambio de conocimientos entre especialistas, investigadores, académicos y representantes gubernamentales de ambas regiones resulta fundamental para fortalecer la toma de decisiones y acelerar el avance hacia modelos energéticos más sostenibles.

Señaló que México busca consolidarse como un referente en materia de sustentabilidad energética, por lo que consideró necesario ampliar los mecanismos de colaboración y diálogo entre expertos de América Latina y Europa.

Como parte de las propuestas planteadas en EuroLat, sugirió impulsar encuentros virtuales especializados que permitan compartir experiencias, mejores prácticas y lecciones aprendidas sobre transición energética, desarrollo sostenible e innovación tecnológica.

Castrejón Trujillo sostuvo que estos espacios pueden aportar elementos técnicos relevantes para enriquecer las discusiones legislativas y fortalecer el diseño de políticas públicas orientadas a enfrentar los retos energéticos y ambientales que comparten ambas regiones.

La senadora afirmó que existe coincidencia entre los participantes de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana respecto a que la transición energética debe desarrollarse bajo principios de justicia, equidad y transparencia, con especial atención a la protección de los pueblos originarios y del medio ambiente.

Reconoció, sin embargo, que no existe una fórmula única para alcanzar ese objetivo, debido a que cada país enfrenta realidades económicas, sociales, políticas y ambientales distintas.

Durante los trabajos de la comisión, la legisladora también resaltó los avances que México ha logrado en materia de regulación de la contaminación lumínica, fenómeno que ha cobrado relevancia por sus efectos sobre la biodiversidad, los ecosistemas y la salud humana.

Recordó que durante la pasada legislatura, cuando presidió la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se dictaminó una reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) que incorporó los conceptos de contaminación lumínica y luz intrusa dentro del marco jurídico nacional.

Explicó que esta modificación sentó las bases para que estados y municipios desarrollen mecanismos de regulación de la iluminación artificial y promuevan la protección de los llamados cielos oscuros.

Finalmente, hizo un llamado a fortalecer la sensibilización social sobre esta problemática, especialmente entre niñas, niños y jóvenes, así como a reforzar la capacitación de autoridades responsables del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial para impulsar políticas públicas sustentables y una mejor planeación de las ciudades.