¿La cerveza costará más? Corona, Modelo y Tecate están en la mira por aranceles de hasta 75%

Si eres de los que no perdona una cerveza bien fría el fin de semana, esta noticia podría interesarte.

El poderoso sindicato International Brotherhood of Teamsters, uno de los más grandes de Estados Unidos y Canadá, pidió al gobierno de Donald Trump aplicar aranceles superiores al 75% a la cerveza importada desde México.

Pero antes de entrar en pánico... ¿eso significa que la cerveza costará más? En Ovaciones te explicamos qué está pasando y si el golpe podría llegar hasta tu cartera.

¿Quién está pidiendo los aranceles?

No se trata, al menos por ahora, de una decisión oficial del gobierno de Estados Unidos.

La propuesta fue impulsada por los Teamsters, un sindicato con alrededor de 1.3 millones de integrantes que representa a trabajadores de transporte, almacenes, manufactura y la industria cervecera en Estados Unidos y Canadá.

Su dirigente, Sean O'Brien, aseguró que el país tiene capacidad para producir las mismas cervezas que hoy llegan desde México.

"Podemos elaborar cerveza Modelo. Es la misma receta. Produzcámosla en Estados Unidos", declaró a Fox News Digital.

¿Por qué quieren poner aranceles?

El sindicato sostiene que la cerveza mexicana ha ganado demasiado terreno en el mercado estadounidense.

Y los números les dan una idea de por qué están preocupados:

México concentra 84.5% de las importaciones de cerveza en Estados Unidos.

En 2025 exportó cerca de 3 mil 921 millones de litros.

Aproximadamente 8 de cada 10 cervezas mexicanas exportadas tienen como destino Estados Unidos.

Mientras tanto, los Teamsters aseguran que las cerveceras estadounidenses han reducido el uso de sus plantas y que eso pone en riesgo miles de empleos.

Por eso proponen aranceles: para encarecer la cerveza importada y hacer más atractiva la producción local.

Te recomnedamos: ¿Qué es la USTR y por qué propone nuevos aranceles a México?

¿Qué marcas mexicanas podrían verse afectadas?

Si la propuesta llegara a concretarse, algunas de las marcas con mayor presencia en Estados Unidos podrían verse involucradas, entre ellas:

Modelo

Corona

Pacífico

Tecate

Victoria

Dos Equis

Sin embargo, también existen acuerdos comerciales y contratos de distribución que podrían modificar el impacto real en cada caso.

Entonces... ¿la cerveza costará más?

La respuesta corta es: todavía no se sabe.

Por ahora, los aranceles son solo una propuesta impulsada por un sindicato y no una medida aprobada por el gobierno estadounidense.

Si llegaran a aplicarse, el costo podría ser absorbido por las empresas importadoras o trasladarse a los consumidores en Estados Unidos.

Eso significa que el impacto más inmediato sería para quienes compran cerveza mexicana en ese país.

En México, por ahora, no hay indicios de que la medida pudiera provocar un aumento en el precio de las cervezas.