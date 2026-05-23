De la polémica por los perros callejeros a una residencia de lujo: María Gutiérrez vuelve al escrutinio

La polémica volvió a alcanzar a la senadora morenista María Gutiérrez, exalcaldesa de Tecámac, luego de que una investigación revelara la existencia de una residencia valuada en aproximadamente 36 millones de pesos que no habría sido reportada en sus declaraciones patrimoniales.

El caso ha encendido nuevamente el debate público sobre transparencia, rendición de cuentas y congruencia política dentro del movimiento gobernante.

¿Qué declara María Gutiérrez sobre la residencia?

La legisladora ya había estado recientemente bajo el escrutinio social y mediático por las acusaciones relacionadas con la matanza de casi 11 mil perros en situación de calle durante su administración municipal en Tecámac, un episodio que provocó indignación entre organizaciones animalistas y diversos sectores de la ciudadanía.

Ahora, la atención se centra en el origen y evolución de un inmueble de lujo que, de acuerdo con la investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, presenta inconsistencias respecto a la información pública declarada por la funcionaria.

De acuerdo con la versión de María Gutiérrez, el terreno donde actualmente se levanta la residencia formó parte de un patrimonio familiar previo al inicio de su carrera política.

La senadora aseguró que el predio fue heredado por su padre en 1996 y que años más tarde, en 2004, comenzó la construcción de la propiedad hasta convertirla en una residencia de lujo.

También sostuvo que desde 2014 el inmueble pertenece legalmente a sus hijos, por lo que rechazó cualquier insinuación de irregularidad.

"No es pecado tener propiedades en México", declaró la legisladora al responder a los cuestionamientos derivados de la investigación.

Sin embargo, las explicaciones no han frenado las dudas sobre el origen de los recursos utilizados para transformar el predio en una residencia valuada en decenas de millones de pesos, especialmente por tratarse de una figura pública obligada a transparentar su patrimonio y posibles conflictos de interés.

Reacciones y debate público sobre el caso

La investigación difundida por Mexicanos Contra la Corrupción señala que el inmueble no aparece en las declaraciones patrimoniales presentadas por la morenista, lo que abrió cuestionamientos sobre posibles omisiones administrativas o una eventual estrategia para evitar el escrutinio público.

Aunque hasta el momento no existe una acusación formal por enriquecimiento ilícito, el caso ya alimenta el debate sobre la opacidad en el ejercicio del poder y la distancia entre el discurso de austeridad promovido por Morena y el patrimonio de algunos de sus representantes.

El tema también ha generado reacciones en redes sociales y entre actores políticos de oposición, quienes han exigido una investigación exhaustiva sobre la procedencia de los recursos y la evolución patrimonial de la senadora.

Mientras tanto, simpatizantes de la legisladora sostienen que poseer propiedades no constituye delito alguno y que las acusaciones forman parte de una campaña de desgaste político.

En medio de la discusión pública, el caso de María Gutiérrez vuelve a colocar sobre la mesa una exigencia recurrente de la ciudadanía mexicana: que quienes ocupan cargos públicos no sólo cumplan con la ley, sino que también mantengan coherencia entre su discurso político y la transparencia de su patrimonio.