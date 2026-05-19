Mexicanas en la Flotilla Global Sumud: quiénes son las activistas rumbo a Gaza

La participación mexicana en la Global Sumud Flotilla, la misión internacional que buscaba llevar ayuda humanitaria a Gaza estuvo encabezada por activistas, académicas y defensoras de derechos humanos.

Entre ellas destacan Sol González Eguía, Violeta Núñez Rodríguez, Paulina del Castillo Poblano y Alma Tuazem Flores, quienes formaban parte de la delegación civil interceptada por fuerzas israelíes en aguas internacionales.

Sol González Eguía

Sol González Eguía es psicóloga social y especialista en estudios de paz y mediación de conflictos. De acuerdo con perfiles difundidos por medios y organizaciones participantes de la flotilla, en 2010 fundó el Centro de Investigación e Intervención Psicosocial (DAEA), dedicado al acompañamiento psicosocial y la defensa de derechos humanos, especialmente de mujeres y menores de edad en Ciudad de México.

González Eguía se integró a la misión humanitaria bajo el argumento de que la sociedad civil debía actuar ante la crisis humanitaria en Gaza. Antes de zarpar, declaró que "no deberíamos estar organizando una flotilla para abrir un corredor humanitario", aunque consideró necesaria la movilización internacional frente al bloqueo.

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Violeta Núñez Rodríguez

Violeta Núñez Rodríguez es periodista y profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco, en el Departamento de Producción Económica. Es licenciada en Economía, además de contar con maestría y doctorado en Desarrollo Rural.

Violeta Núñez Rodríguez ❮ ❯

Núñez Rodríguez difundió mensajes en video en los que denunció que la misión era pacífica y humanitaria. En uno de esos mensajes afirmó que su detención mostraba "hasta dónde llega el régimen israelí y sus patrocinadores" para impedir el ingreso de ayuda a Gaza.

Su participación dentro de la flotilla estuvo vinculada a labores de documentación y difusión mediática sobre la crisis humanitaria palestina.

Paulina del Castillo Poblano

Paulina del Castillo Poblano es identificada como activista propalestina y participante de movimientos de solidaridad internacional con Gaza.

Antes de perder comunicación con tierra, Del Castillo difundió videos en los que pidió apoyo internacional y solicitó al gobierno mexicano posicionarse contra la ofensiva israelí en Gaza.

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Alma Tuazem Flores

Alma Tuazem Flores aparece enlistada entre las participantes mexicanas vinculadas a la Global Sumud Flotilla, aunque hasta el momento existe menos información pública sobre su trayectoria que sobre otras integrantes de la delegación.