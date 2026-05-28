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Línea 2 del Metro sigue en obras a 2 semanas del inicio del Mundial 2026

Más de 10 estaciones siguen en trabajos de remodelación a 2 semanas del Mundial 2026

METRO CDMX. Trabajadores se esfuerzan por terminar a marchas forzadas la remodelación de la Línea 2 a pocos días del Mundial 2026. Foto: Cuartoscuro
METRO CDMX. Trabajadores se esfuerzan por terminar a marchas forzadas la remodelación de la Línea 2 a pocos días del Mundial 2026. Foto: Cuartoscuro

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A dos semanas de la inauguración del Mundial 2026, la Jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada, había asegurado que la ciudad estaría lista para recibir a los turistas y con todas las obras terminadas. Sin embargo, el Sistema de Transporte Colectivo Metro no puede decir lo mismo, ya que  muchas de sus estaciones siguen con trabajos inconclusos al interior de diversas estaciones del Metro, concretamente en la línea 2. 

En redes sociales han circulado diversos videos a lo largo de la línea 2 del Metro, que muestran que a tan sólo unos días del inicio de la Copa del Mundo 2026, que muestran cómo las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro sigue en reparaciones, lo cual continúa afectando a miles de usuarios que se transportan diariamente. 

De acuerdo con medios locales de comunicación, las instalaciones de la Línea 2 del Metro, todavía tienen diversas limitantes en las estaciones. 4 estaciones permanecen cerradas y más de 10 siguen en obras de remodelación.

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METRO CDMX.
4 estaciones siguen fuera de servicio y más de 10 siguen en obras. Foto: Cuartoscuro

Estaciones cerradas de la línea 2 

Desde la estación Toreo Cuatro Caminos, hasta Tasqueña, la línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, no opera al 100% y con normalidad. Pues 4 son las estaciones cerradas. 2 al norte y 2 al sur. Estas son: 

  • San Antonio Abad
  • Zócalo/Tenochtitlan
  • Nativitas 
  • Portales. 
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CAOS.
Usuarios enfrentan complicaciones para transitar al interior de algunas estaciones de la línea 2 del Metro. Foto: Cuartoscuro

Estaciones en obras

  • Revolución: Presenta andamios en las escaleras de salida. 
  • Hidalgo: A pesar de los candelabros instalados como parte de la iluminación, esta estación continúa en obras, contiene andamios y diversos cierres ocasionados por el área de trabajo de los albañiles y trabajadores de construcción. 
  • Bellas Artes: Esta estación está llena de polvo, consecuencia de las reparaciones. Todavía tiene escaleras que no funcionan muy bien. 
  • Allende: Cuenta con andamios y poco personal para terminar la remodelación de dicha estación. 
  • Pino Suárez: Tiene trabajos menos ostentosos, pero sigue en obras de modernización. 
  • Chabacano: Sigue con obras de remodelación, sin invadir el camino de los usuarios, como es el caso de Metro Hidalgo. 
  • Xola, Viaducto, Villa de Cortés, Ermita y General Anaya: Contienen trabajos de renovación en sus letreros.
  • Tasqueña: Está parcialmente terminada con una iluminación a medio funcionar. Todavía están los trabajos en las escaleras que impide el paso de usuarios.

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