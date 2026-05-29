Línea 2 del Metro operará de forma parcial; conoce las estaciones afectadas

Usuarios de la Línea 2 del Metro deberán tomar precauciones durante los próximos días debido al cierre temporal de cinco estaciones por trabajos de infraestructura en Calzada de Tlalpan.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que las estaciones Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad permanecerán cerradas desde la noche del 29 de mayo y hasta el inicio del servicio del 4 de junio. A estas afectaciones se suman Portales y Nativitas, estaciones que continúan fuera de operación por obras de modernización.

Debido a estos trabajos, la Línea 2 operará de manera parcial en dos tramos: de Tasqueña a Xola (con excepción de Portales y Nativitas) y de Pino Suárez a Cuatro Caminos.

Para apoyar a los usuarios afectados, las autoridades habilitaron servicio gratuito de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) entre las estaciones Xola y Pino Suárez, con el objetivo de facilitar los traslados mientras concluyen las obras.

Las afectaciones forman parte de los trabajos que se realizan en Calzada de Tlalpan rumbo al Mundial de Futbol 2026 y que buscan mejorar la infraestructura de movilidad en la zona.