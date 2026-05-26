¿Quién tendrá acceso a tus datos? Registro obligatorio de líneas telefónicas

Estamos a 35 dias de que culmine el registro obligatorio de líneas celulares en México y continúa generando dudas, preocupación y debate entre usuarios que aún no tienen claro quién tendrá acceso a sus datos personales y qué tan seguro es realizar el trámite.

De acuerdo con el Gobierno de México, el objetivo principal de esta medida es combatir delitos como extorsión, fraudes telefónicos, secuestros virtuales y el uso anónimo de chips telefónicos utilizados para actividades ilícitas.

¿Qué pasa si no registras tu línea?

Las líneas celulares que no sean registradas dentro del plazo establecido podrían ser suspendidas temporalmente y posteriormente, dadas de baja de manera definitiva.

Esto significa que, si el usuario no completa el proceso antes de la fecha límite, podría perder acceso a:

Llamadas

Mensajes SMS

Datos móviles

Además para quienes utilizan su número celular como método de verificación de dos pasos para aplicaciones bancarias, redes sociales, correos electrónicos o plataformas digitales también podrían verse afectados, ya que dejarían de recibir códigos de autenticación y mensajes de seguridad.

Incluso usuarios que realizan retiros sin tarjeta en cajeros automáticos mediante códigos enviados por SMS podrían perder temporalmente esa función al no contar con una línea activa.

La línea será reactivada hasta que la persona titular complete el registro y valide su identidad y a medida aplica tanto para líneas de prepago, como de pospago.

¿Quién tendrá acceso a tus datos?

De acuerdo con las autoridades y compañías telefónicas, el registro no será administrado directamente por el gobierno federal, sino por cada empresa de telefonía móvil las cuales serán responsables de validar, resguardar y proteger los datos de sus clientes.

Por su parte las compañías deberán:

· Validar la identidad del usuario

· Mantener actualizado el registro de líneas

· Resguardar la información personal

· Aplicar mecanismos de protección y seguridad digital

La unica forma de que el gobierno tenga acceso a dicha información será a través de procesos legales y en el marco de investigaciones oficiales.

Pese a ello, usuarios continúan expresando preocupación sobre la privacidad y el manejo de datos personales, principalmente ante el riesgo de filtraciones, hackeos o posibles usos indebidos de la información.

Ante ello empresas como Telcel, AT&T y Movistar han afirmado que el proceso contará con mecanismos de cifrado y validación de identidad para evitar registros falsos y proteger la información de los usuarios.

Usuarios que no deben vincular su línea telefónica con la CURP

Sin embargo, existen algunas líneas en situaciones específicas que podrían evadir esta medida. Se trata de usuarios que cuenten únicamente con SIM de datos sin llamadas, ni mensajes. Además, también los menores de edad con registro de tutores y líneas empresariales, así como usuarios ya registrados por su operador quedarán totalmente exentos del trámite.

PORTAL DE CONSULTA.

Aquí puedes acceder para verificar si una línea está vinculada correctamente o no. Foto: Cuartoscuro

¿Qué pasará con los extranjeros durante el Mundial FIFA 2026?

Los extranjeros que visiten México durante el Mundial FIFA 2026 y utilicen roaming internacional no tendrán que registrar su línea celular para mantener comunicación en el país.

Sin embargo, quienes decidan adquirir un chip nacional mexicano sí deberán realizar el registro correspondiente utilizando su pasaporte como documento de identificación.

¿Tienes dudas sobre el registro?

Las autoridades también habilitaron líneas de atención para resolver dudas relacionadas con el registro obligatorio de líneas celulares.

Los usuarios podrán comunicarse al número 079, donde recibirán atención personalizada sobre cómo realizar correctamente el registro de su número telefónico y resolver problemas relacionados con el proceso.

Además, el trámite puede realizarse en línea a través del portal oficial:

http://registratulinea.crt.gob.mx

Las autoridades reiteraron el llamado a completar el registro antes del próximo 30 de junio para evitar la suspensión de las líneas telefónicas.