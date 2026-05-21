Fiscalía evita clasificar como crematorio clandestino a predio hallado en Lagos de Moreno

Madres buscadoras difundieron el hallazgo de un predio en Lagos de Moreno, Jalisco, donde aseguraron haber encontrado restos calcinados, casquillos, prendas y distintos indicios relacionados con personas desaparecidas.

El descubrimiento volvió a sacudir a colectivos y familias que desde hace años recorren terrenos, ranchos y brechas con la esperanza de encontrar alguna pista de sus seres queridos.

La activista y fundadora de Madres Buscadoras de Sonora y de México describió el lugar en redes sociales como un presunto "campo de exterminio", comparándolo incluso con el rancho Izaguirre. Según relató, las condiciones del sitio y los objetos encontrados apuntarían a que varias personas habrían sido llevadas ahí para ser asesinadas.

Hallazgo de predio,Ceci Flores, madre buscadora. ❮ ❯

En su mensaje señaló que no encontraba otra forma de nombrar lo que ocurrió en ese terreno y cuestionó cuántos espacios como ese faltan por localizar y cuántas víctimas pudieron haber pasado por el predio.

Tras las denuncias públicas de los colectivos,la Fiscalía de Jalisco informó que el predio permanece bajo investigación y que, por ahora, no puede clasificarse como un crematorio clandestino. La vicefiscal de Personas Desaparecidas precisó que

"No se considera un crematorio construido con una estructura destinada o encaminada a cremar, pero si es un depósito que se utilizó para la combustión de restos humanos".

Además, subrayó que esa precisión técnica no minimiza la gravedad del hallazgo. El lugar sigue siendo procesado por peritos y autoridades ministeriales, mientras continúan los trabajos forenses para determinar exactamente qué ocurrió ahí.