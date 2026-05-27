Madres buscadoras "Las Escarabajo" localizan restos óseos en la sierra de Fresnillo

La búsqueda de personas desaparecidas volvió a conducir a madres y familiares hasta una escena marcada por el abandono, el fuego y los rastros de violencia.

Integrantes del colectivo de búsqueda forense "Las Escarabajo" localizaron cientos de fragmentos de restos óseos en una zona serrana al norte de Fresnillo, Zacatecas, tras recibir un reporte anónimo sobre posibles restos humanos en un presunto campamento criminal abandonado.

El hallazgo ocurrió entre las comunidades de El Centro y La Casita, en una región de difícil acceso donde las buscadoras encontraron árboles y construcciones calcinadas, ropa abandonada y concentraciones de ceniza esparcidas en distintos puntos del terreno.

Durante el recorrido, las integrantes del colectivo comenzaron a identificar pequeños fragmentos de hueso con aparentes señales de exposición al fuego. Algunos restos estaban dispersos cerca de un arroyo formado por la pendiente del cerro, lo que obligó a las mujeres a inspeccionar cuidadosamente la zona para evitar perder cualquier indicio.

Foto: Cuartoscuro. ❮ ❯

Acciones oficiales tras el reporte anónimo

Tras confirmar el hallazgo, las buscadoras notificaron a la Fiscalía General del Estado. Mientras esperaban la llegada de autoridades, comenzaron a reunir cuidadosamente los fragmentos encontrados para evitar que fueran alterados por las condiciones del terreno o por animales de la zona.

Horas después arribaron peritos forenses acompañados por elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano para iniciar el procesamiento del área e integrar las primeras diligencias sobre el presunto campamento criminal abandonado.

Foto: Cuartoscuro. ❮ ❯

"Las Escarabajo" es un colectivo independiente integrado por madres y familiares de personas desaparecidas en Zacatecas. El grupo, encabezado por Elizabeth Araiza, realiza búsquedas de campo con base en reportes anónimos y pistas localizadas en zonas consideradas de alto riesgo.

En medio de la crisis de desapariciones que enfrenta Zacatecas, la labor de los colectivos de búsqueda se ha convertido en una pieza fundamental para localizar indicios, abrir nuevas líneas de investigación y mantener activa la exigencia de justicia. Muchas veces son las propias familias quienes llegan primero a lugares donde el miedo, la violencia y el silencio permanecen intactos.